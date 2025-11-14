石川県立美術館で、15日から文化財を集めた展覧会が始まります。込められたのは能登復興への思い。どのような作品が並んでいるのでしょうか。



15日から石川県立美術館で始まる特別展「ひと、能登、アート」。



能登を元気づけようと、主旨に賛同した東京国立博物館など30施設が、自ら選んだ作品86点が並んでいます。



そのうちの一つが、国立博物館所蔵の国の重要文化財で石川県七尾市出身の水墨画の絵師・長谷川等伯の作品「牧馬図屏風」。





東京国立博物館・高橋 真作 主任研究員：「気性が荒ければ荒いほど、いい馬というふうにいわれていたということで、この荒馬を手懐ける武士たちの様子というのが、よく表されております」この他、平安時代に書かれた作者不明の重要文化財「鳥獣戯画断簡」など、貴重な作品が展示されています。東京国立博物館・高橋 真作 主任研究員：「実は、当館でもなかなか同時に展示することのできない、本当にたくさんの名品を、今回は集っておりますけれども、こうした文化財・アートを通して、その思いを一つにして、これが復興の支援へとつながっていけば幸いと思っております」この展覧会は、15日から石川県立美術館などで順次開かれ、内灘町以北に住む人については、入場料は無料だということです。