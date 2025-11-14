元宝塚歌劇星組トップスター・柚希礼音がおいしい酒と食事を巡る人気連載企画「柚希横丁」が、書籍化されることが１４日、決まった。来年２月２０日に発売される。

「柚希横丁」は、２０１７年からエンタメ月刊誌「ＢＡＲＦＯＵＴ！ バァフアウト！」で連載中の人気企画。これまでの企画を完全収録しているのに加え、幼少時から今に至る食や酒の嗜（たしな）みの歴史を語るインタビュー、書籍オリジナルの撮り下ろし企画など、盛りだくさんの内容となっている。

柚希は「この連載を読んで、同じようにお店を巡ってくださる方が多くいらっしゃると聞いていました。スタッフからも『お酒が強いファンの方が多いみたいで、同じ料理やお酒をたくさんご注文されるので、お店の方も喜んでいる』と教えてもらっていたんです」とコメント。「同じ場所で写真を撮ったり、とてもいいお客様ばかりだったと聞いていて、私自身も楽しい時間を過ごさせていただきましたし、こんなに幸せなことはないなと思います。本として発売されたら、皆さまにもお店巡りをしていただきたいです。私も、もう一度いろいろな場所に行ってみようと思います」と明かした。

来年２月１９日からは、東京・代官山の蔦屋書店ＳＨＡＲＥ ＬＯＵＮＧＥで掲載写真の展示が行われる。