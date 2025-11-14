女優の工藤夕貴（５４）が、化粧をしていない「どすっぴん」を公開した。

１４日までにインスタグラムで「アクシデントでまつ毛が大量に抜けちゃいました…」と明かし、「どすっぴん」をアップ。

「ここ何年も楽だし、いつ何時もまつ毛が華やかなので、ずーっとまつ毛エクステをしていた私。一気にまつ毛がむしれてしまったショックで凹みまくっていました。根元からごっそり抜けてしまったのでまた生えて来るのでしょうか？もし生えなかったらと思うと泣きたい気持ちでした」と明かした。

そこで知人が送ってくれた医療用まつ毛を付けてみたそうで、「す、凄（すご）い。本当にのりも使わずちゃんと付けられる。バラバラのまつ毛は生え際と粘膜のギリギリの場所に着けていきます。着いた感じは、自然感が半端ないです。そして１日中取れない。つけまつ毛もなんという進化なのでしょう」と仕上がりに感激。「始めは少し練習が要りますが、まつ毛でお悩みの方は是非使ってみる価値があると思います！」などとつづっていた。

フォロワーからは「すっぴんもきれい」「どスッピンＢｅａｕｔｉｆｕｌ，Ｇｉｒｌ」「アップに耐えられる美貌（ぼう）は素晴らしい」「べっぴん」などの声が上がっている。

米ハリウッドにも活躍の場を広げた工藤は２００５年に帰国。女優業と並行し、自然農法家として静岡県内で有機農業にも携わっている。