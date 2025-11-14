26年前、名古屋市西区で起きた主婦殺害事件で、逮捕された女が、「被害者の夫の考えが嫌いだった」という趣旨の供述をしていたことが分かりました。



安福久美子容疑者(69)は1999年11月13日、西区稲生町のアパートで高羽奈美子さん(当時32)を殺害した疑いで逮捕されました。



高羽さんの夫・悟さんにバレンタインチョコを渡したこともあった高校の同級生で、悟さんとは事件の5カ月前にあった部活動のOB会で、およそ20年ぶりに再会していました。ところが…。





＜安福容疑者＞「女性や子育てに関する、悟さんの考えが嫌いだった」捜査関係者などによると、悟さんが「女性は家庭に入るべき」などと話したと主張し、考えが嫌いだったという趣旨の供述をしたということです。悟さんは「心当たりがなくデタラメではないか」と反論しています。高羽悟さん：「妻と仕事を兼ねる事に対して、ダメだと言ったような記憶もない。逆に『すごいな、立派だな』と思ったから『頑張ってね』と言っただけですから、全く心当たりがないので、何を言っているんだろうと」安福容疑者は現在、黙秘に転じています。悟さんへの感情が事件にどうつながったのか。検察は14日から鑑定留置を始め、刑事責任能力の有無や程度についても調べる方針です。