地方所属の女性騎手ＮＯ１を決めるレディスジョッキーズシリーズ（ＬＪＳ）の笠松ラウンドが、笠松競馬場で１１月１４日に行われた。

「ＬＪＳザ・ファイナル」として行われる今シリーズ。第１戦（ダート１４００メートル）は佐々木世麗騎手が＝兵庫＝がＶ。クリチャーシシーとのコンビで、４コーナー２番手から押し切った。２着にはダットデアに騎乗した名古屋の新人ジョッキー、小笠原羚騎手。３着にはキナッセイに騎乗の深沢杏花騎手＝笠松＝が続いた。

第２戦（ダート１４００メートル）はヒナノマーチスとコンビの小笠原羚騎手が１着。ゴール前はラグーンに騎乗の神尾香澄騎手＝川崎＝との一騎打ちになったが、首差でしのいだ。トーホウジェンマに騎乗し、内で粘った木之前葵騎手＝名古屋＝が３着だった。

笠松ラウンドを終え、トップは５０ポイントのの小笠原羚騎手。２位が３２ポイントの佐々木世麗騎手。３位が２８ポイントの神尾香澄騎手。３連覇を狙う木之前葵騎手は２１ポイントで４位タイとなっている。

１１月２５日に行われる名古屋ラウンドの２戦を加えた合計ポイントで、総合順位が決まる。