¡Ö»þÃ»¡¦´ÊÃ±¡×¤Î¥ßー¥ë¥¥Ã¥È¤Ê¤É¤Ç 〝Ready to eat〟»Ô¾ì¤ò¹¶¤á¤ë¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹¡¦¥é¡¦ÂçÃÏ
¥¿¥¤¥Ñ¡¦¥³¥¹¥Ñ¤ò¶Ë¤á¤ë¾¦ÉÊ
¡¡ÎáÏÂ6Ç¯»þÅÀ¡ÊÁíÌ³¾ÊÅý·×¡Ë¤ÇÆüËÜ¤Ï¶¦Æ¯¤À¤ÂÓ¤¬Á°Ç¯Èæ¤Ç22ËüÀ¤ÂÓÁý¤Î1300ËüÀ¤ÂÓ¤È¤Ê¤ê¡¢Á´ÂÎ¤Î7³ä¤òÄ¶¤¨¤¿¡£È¿ÂÐ¤Ë¡¢Àì¶È¼çÉØÀ¤ÂÓ¤Ï¸º¾¯¤·¶¦Æ¯¤À¤ÂÓ¤ÎÌó1/3¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Êª²Á¹âÆ²¼¤Ç¤Ï¡¢¥Ñー¥È¶ÐÌ³¤Ç¤¢¤Ã¤¿ºÊ¤â¥Õ¥ë¥¿¥¤¥à¶ÐÌ³¤ËÊÑ¹¹¤·¡¢¶¦Æ¯¤¤Ç¤Ê¤¤¤È²È·×¤¬²ó¤é¤Ê¤¤»þÂå¤ËÆÍÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÎáÏÂ5Ç¯¤Î1À¤ÂÓÅö¤¿¤ê¤ÎÊ¿¶Ñ½êÆÀ¶â³Û¤Ï¡ÖÁ´À¤ÂÓ¡×¤Ç536Ëü±ß¡¢¡Ö»ùÆ¸¤Î¤¤¤ëÀ¤ÂÓ¡×¤Ï820.5Ëü±ß¤È¤¤¤¦¿ô»ú¤«¤é¤â¡¢»Ò°é¤ÆÃæ¤Î¸½ÌòÀ¤Âå¤Ï¥À¥Ö¥ë¥¤¥ó¥«¥à¤ÇÀ¸³è¤ò²ó¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¡£
¡¡É×ÉØ¤È¤â¤Ë»Å»ö¤ä°é»ù¤ÇË»¤·¤¤ËèÆü¤ò²á¤´¤¹Ãæ¤Ç¡¢¿©Âî¤âÂç¤¤¯ÊÑ²½¡£¥³¥í¥Ê²Ò°Ê¹ßÎäÅà¿©ÉÊ¤Î»Ô¾ì¤ÏÂç¤¤¯¿¤Ó¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¾®¤µ¤Ê»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤ëÀ¤ÂÓ¤Ï°Â¤µ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢±ÉÍÜ²Á¤¬¹â¤¯°Â¿´°ÂÁ´¤Ê¿©¤ÙÊª¤ò¿©¤Ù¤µ¤»¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¼ûÍ×¤â¹â¤¤¡£¤½¤¦¤·¤¿¼Ò²ñÇØ·Ê¤ÎÃæ¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤Ë»É¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾¦ÉÊ¤¬Oisix¤Î¼è¤êÁÈ¤à¥ßー¥ë¥¥Ã¥È¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ö¥ー¥ïー¥É¤Ï¡Ø»þÃ»¤«¤Ä¥êー¥º¥Ê¥Ö¥ë¡Ù¡£Ë»¤·¤¤¤±¤É¡¢²ÈÂ²¤Î¿©Âî¤Ë¤Ï¼ê¤òÈ´¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¥Ëー¥º¤ÏÀÎ¤«¤é¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤òº£¤Î»þÂå¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿·Á¤Ç¿Ê²½¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡×¨¡¡£¤³¤¦ÏÃ¤¹¤Î¤Ï¡¢¿©ÉÊ¤ÎÂðÇÛ»ö¶È¤ò¹Ô¤¦¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹¡¦¥é¡¦ÂçÃÏ¼¹¹ÔÌò°÷Oisix EC»ö¶ÈËÜÉôÄ¹¤ÎÀÄÌÚ¹§Å¯»á¡£
¡ÖOisix¡×¤Ï¡¢¡Ö¤Ä¤¯¤Ã¤¿¿Í¤¬¼«Ê¬¤Î»Ò¤É¤â¤Ë¿©¤Ù¤µ¤»¤é¤ì¤ë¿©ºà¤Î¤ß¤ò¿©Âî¤Ø¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢Íµ¡ÌîºÚ¤äÆÃÊÌºÏÇÝÌîºÚ¤ä¡¢¤Ç¤¤ë¸Â¤êÅº²ÃÊª¤ò»ÈÍÑ¤»¤º¤Ëºî¤Ã¤¿²Ã¹©¿©ÉÊ¤Ê¤É¤Î¿©ÉÊ¤ò¼è¤ê°·¤¦EC¿©ÉÊÂðÇÛ¥µー¥Ó¥¹¡£¸½ºßÌó35Ëü¿Í¤Î²ñ°÷¤¬ÍøÍÑ¤¹¤ë¡Ê25Ç¯6·î»þÅÀ¡Ë¡£
¡¡ÆÃ¤ËË»¤·¤¤»Ò°é¤Æ¸½ÌòÀ¤Âå¸þ¤±¤ËÆ±¼Ò¤¬2013Ç¯¤«¤éÃíÎÏ¤·¤Æ¤¤¿¥ßー¥ë¥¥Ã¥È¡Økit Oisix¡Ù¤Ï¡¢20Ê¬¤ÇÌîºÚ¤¬5¼ïÎà°Ê¾å¤ò»È¤Ã¤¿¼çºÚ¤ÈÉûºÚ¤¬´°À®¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¡¢²ñ°÷¿ô¤Ï24Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¡£Å¬ÎÌ¤ÎºàÎÁ¡¢Ä´Ì£ÎÁ¤¬¥»¥Ã¥È¤ÇÆÏ¤¡¢Æ±Éõ¤Î¥ì¥·¥ÔÄÌ¤ê¤ËÄ´Íý¤¹¤ì¤Ð¤¢¤Ã¤È¸À¤¦´Ö¤Ë¡¢Î©ÇÉ¤ÊÎÁÍý¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤·¤³¤Î´ÊÊØ¤µ¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤¿¤á¤Ë¤Ï¾¦ÉÊ³«È¯Éô¤ÎÁêÅö¤Ê¶ìÏ«¤¬¤¢¤ë¡£Ä´Íý»þ´Ö20Ê¬°ÊÆâ¡¢ÌîºÚ¤ò5¼ï°Ê¾å»È¤¤¡¢ËþÂ´¶¤âÆÀ¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¾ò·ï²¼¤Ç¡¢±ÉÍÜ¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ë¤âÇÛÎ¸¡£ÈþÌ£¤·¤µ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¿©¤ÙË°¤¤º¤Ë¿©¤Î³Ú¤·¤µ¤òÍ¿¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤Î¾ò·ï¤ÎÃæ¤ÇºÇÅ¬²ò¤òÆ³¤½Ð¤¹¡£¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥ó·¿¥µー¥Ó¥¹¤Î¤¿¤á¡¢¾¦ÉÊ¥ì¥Ñー¥È¥êー¤Ï3¥«·î¥µ¥¤¥¯¥ë¤Ç¹Í¤¨¡¢½Å¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦Ìó1000¥á¥Ë¥åー¤ò»ý¤Ä¡£
¡¡¤³¤Î¥ßー¥ë¥¥Ã¥È¤ò¤µ¤é¤Ë»þÃ»²½¤·¤¿10Ê¬¤Ç´°À®¤¹¤ë¡ØÄ¶¥é¥¯Kit¡Ù¤â³«È¯¡£2025Ç¯¾å´ü¤ÎÆ±¾¦ÉÊ¤ÎÇä¾å¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ¤Ç1.9ÇÜ¤È¹¥Ä´¡£º£Ç¯10·î¤Ë¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤ò¹Ô¤¤¡¢Ä´Íý¸úÎ¨¤ò¶¯²½¤·¤¿¡£ÊñÃú¤â»È¤ï¤º¡¢Àö¤¤Êª¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦Àß·×¤·¡¢¶ËÎÏÄ´Íý¤Î¼ê´Ö¤ò¾Ê¤¯¡£1¿ÍÅö¤¿¤êÀÇÈ´490±ß～¤È¤¤¤¦²Á³ÊÀßÄê¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¡£
¡ÖÆü¾ï¤Î¿©ÉÊ¤Î²Á³ÊÀßÄê¤È¤·¤Æ¤ÏÁêÂÐÅª¤Ë¹â¤¤ÉôÊ¬¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¤¬¡¢³°¿©¤ÈÈæ³Ó¤·°Â¤¤¤È¤ªµÒÍÍ¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£²ÈÂ²¿Í¿ô¤¬Áý¤¨¤ë¤Û¤É¼«¿æ²óµ¢¤¹¤ë¡£2～3¿Í¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¥ßー¥ë¥¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡¢ÎÌ¤òÁý¤ä¤¹¤È¤¤Ë¤«¤µ¤Þ¤·¤Ç¤¤ë¿©ºà¤ÎÄó°Æ¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Çã¤¤Êª¤Ë¹Ô¤¯»þ´Ö¡¢¸¥Î©¤ò¹Í¤¨¤Æºî¤ë»þ´Ö¡¢ÊÒÉÕ¤±¤ë»þ´Ö¡¢¥Èー¥¿¥ë¤Ç¤Î»þÃ»¤ò³ð¤¨¡¢Áí¥³¥¹¥È¤Î¥³¥¹¥Ñ¤ÏÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤ÎÀ¼¤ò¤¤¤¿¤À¤¯¡×¡ÊÆ±»á¡Ë
¡¡¥ßー¥ë¥¥Ã¥È¤Ï¸½ºß¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¿Ê²½¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¤ëºÇÃæ¡£Îã¤¨¤Ð¡¢°å»Õ¡¦´ÉÍý±ÉÍÜ»Î´Æ½¤¤Ç¤¬¤ó´µ¼Ô¸þ¤±¤Ë±öÊ¬ÎÌ¤Ê¤É±ÉÍÜ¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¹ÍÎ¸¤µ¤ì¤¿¡Ø¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢Kit Oisix¡Ù¤ò³«È¯¡£¼£ÎÅÃæ¤ÇÂÎÄ´¤¬Í¥¤ì¤Ê¤¤ËÜ¿Í¤ä²ÈÂ²¤ÎÄ´ÍýÉéÃ´¤ò¸º¤é¤¹¤è¤¦Àß·×¤µ¤ì¤¿¡£º£¸å¤â¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¥¿ー¥²¥Ã¥È¤ò¹Ê¤Ã¤¿¥ßー¥ë¥¥Ã¥È¤Î²£Å¸³«¤â½Ð¤Æ¤¯¤ë¤À¤í¤¦¡£
