高校サッカー選手権静岡県大会はいよいよ15日に決勝を迎えます。伝統校・藤枝東と前回大会準優勝の浜松開誠館が激突します。



10年ぶりの優勝を目指す伝統校・藤枝東。今大会は初戦で聖隷クリストファーに逆転勝利。準々決勝では藤枝明誠との接戦を制するなど勝負強さを見せて勝ち上がってきました。



そして準決勝、静岡学園との名門対決はPK戦までもつれ込む激闘に。3連覇を狙った王者・静岡学園を撃破。悲願の全国選手権出場へ王手をかけました。





（藤枝東 DF 井上凱晴 主将 3年）「夏休みも遠征の大会で、ひたすらＰＫをやってきていた。自信をもって後ろで見ていた。」県内最多25回の全国選手権出場を誇る藤枝東。直近5年で3度決勝に進みましたが、2021年からは3年連続で準優勝。あと一歩のところで悔しさを味わってきました。サッカー部創部100年目の2025年、伝統の藤色の復活に期待がかかります。（藤枝東 DF 井上凱晴 主将 3年）「こういう状況でピッチに立てることは、とても楽しいことだと思っている。藤枝東の伝統も背負って、全員でいい準備をして戦いたい。」対するは、3年ぶりの優勝を狙う浜松開誠館。準決勝では、西部地区のライバル、磐田東を撃破。ここまで3試合で「11」得点、失点はわずかに「1」と安定感光る戦いで2年連続の決勝へと駒を進めました。注目は14番、右サイドバック・水谷健斗選手。持ち味は抜群のキック精度。ディフェンダーながらここまで4得点をマークし、得点ランキングトップ。開誠館の攻撃をけん引してきました。（浜松開誠館 DF 水谷健斗選手 3年）「得点ばかり狙っていると、他のプレーが良くなくなるので、まずは守備から徹底してやっていきたい。」この両チーム、今シーズンすでに3度対戦し、プリンスリーグ東海では、4月の対戦時は藤枝東が1-0で勝利。9月は0-0の引き分け。さらに6月の県総体では決勝で激突。開誠館が1対0で勝利し、高校総体初優勝を成し遂げました。ここまで対戦成績は互角の両チーム。。県総体の激闘から5か月、選手権でも浜松開誠館が勝利し、県二冠を果たすか？それとも藤枝東がリベンジし10年ぶりの王座奪還なるか？（藤枝東 DF 井上凱晴 主将 3年）「開誠館には夏負けた借りがあり、ここ数年決勝で負けている悔しさもある。全部ひっくるめてリベンジしたい。」（浜松開誠館 DF 水谷健斗選手 3年）「インターハイに続いて決勝に進めたことは良かった。開誠館らしいサッカーで全員で頑張っていきたい。」注目の決勝戦は15日、アイスタ日本平で行われます。