全国で相次ぐクマ被害。浜松市では山間地での目撃情報が増えていることから、11月の補正予算案に対策費を計上しました。



浜松市天竜区を走る車のドライブレコーダーの映像です。道路を横切る黒い物体。10月に撮影されたクマです。浜松市でのクマらしき動物の目撃情報は、2024年度は30件でしたが、2025年度はすでに23件と増加しています。これを受け13日、浜松市の中野市長は。





（浜松市 中野市長）「人家を荒らすとか人と直接遭遇するということはない。いつそういった事態になるかもわからない。」11月の補正予算案で、クマなどへの対策費用を増やすと発表。市や猟友会が使用するクマ用の箱わなや、身を守るプロテクターなどを購入するための費用のほか、猟友会がクマを捕獲した際の報酬の引き上げなど、あわせて100万円を計上しました。一方、こちらは10月富士宮市で撮影された映像です。撮影された周辺の内房や長貫などでは10月に10件以上の目撃情報が寄せられ、その後体重約150キロ、体長約1m40cmのツキノワグマが駆除されました。富士宮市は目撃情報が相次いだことから、国のガイドラインに基づいた市独自のクマ対策マニュアルの整備を決めました。マニュアルでは、自治体の判断で猟銃の使用が可能となる「緊急銃猟」の判断基準や、連絡体制を整えるということです。