英短期金融市場、英中銀の利下げ幅予想は５８ｂｐに縮小、昨日は６４ｂｐ＝ロンドン為替



英短期金融市場では、英中銀の利下げ幅予想は昨日の６４ｂｐから５８ｂｐへと縮小している。ブルームバーグUKの政治編集者、アレックス・ウィッカム氏は自身のXアカウントに、「レイチェル・リーブス氏は、予算監視機関から財政予測が改善し、財政赤字が200億ポンドになるとの報告を受けたため、所得税率引き上げ計画を断念した」と発信した。



「予算責任局（OBR）の最新情報によると、歳入の堅調さと賃金の上昇により、財政状況は大幅に改善した。200 億ポンドの財政赤字を埋めるだけでなく、リーブス氏は150億ポンドから200億ポンドの財政ルールに対する余裕も確保できると予想されている」



ただ、英国の最新の予測では、財政不足は２００億ポンドの見込みであるという。その穴埋めとして「リーブス氏は予算で所得税の課税基準額を引き下げ、給与犠牲制度から大幅な増税を行う可能性が高い」とした。



「所得税率を引き上げないという労働党の選挙公約を破る用意があったが、現在の財政予測が改善したため、その必要はなくなった」としている。



足元では、ポンド買い反応は一巡している。１１月２６日の秋季予算案までは、様々な事前情報にポンド相場が振り回される場面が続きそうだ。



GBP/USD 1.3169 GBP/JPY 203.62 EUR/GBP 0.8830

外部サイト