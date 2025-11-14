県内15の消防本部を1つにまとめる「消防広域化」の構想について、11月14日の会議で、高知県は計画を1年先送りする方針を示しました。



14日、高知市で県内の消防広域化基本計画の2回目の検討会が開かれ、会の冒頭で濱田知事は現状の計画を1年先送りする方針を示しました。



■濱田知事

「来年度においては実施計画の策定を行うため、前の提案では法定協議会を設けることにしていましたが、それに先立って実務的な検討を行うためのいわゆる任意の協議会の設置をして市町村、消防本部と県との間で2026年度中に実施計画の案を取りまとめる」





県消防広域化構想を巡っては高知市消防局が、現状の県の計画では課題解決に向けて時間が足りないという認識を示していました。こうしたことを受け、2026年度に消防広域化の実施計画を策定する予定にしていましたが、1年先送りして2033年度末までに消防司令システムを共同で再整備し、 2034年度から運用を開始すること。それまでに県内15の消防本部機能の1本化を目指して段階的な統合の可能性も含めて検討・協議を進めること。そして2028年4月を目処に仮称「県消防広域連合」を設置することの3つを前提条件として検討を始めるとしました。出席者からは「県が財源の確保を含めてリーダーシップを発揮して消防組織の抜本的な改革に向けて取り組んでほしい」といった意見が出ていました。県は地域の実情に応じて段階的に進めていきたいとしています。