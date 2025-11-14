¥¢¥¸¥¢³ô¡¡¸®ÊÂ¤ß²¼Íî¡¢¹á¹Á³ô¤ÏÂçÉýÈ¿Íî
¹á¹Á¥Ï¥ó¥»¥ó»Ø¿ô¡¡¡¡ 26572.46¡Ê-500.57¡¡-1.85%¡Ë
Ãæ¹ñ¾å³¤Áí¹ç»Ø¿ô¡¡ 3990.49¡Ê-39.01¡¡-0.97%¡Ë
ÂæÏÑ²Ã¸¢»Ø¿ô¡¡¡¡¡¡¡¡ 27397.50¡Ê-506.06¡¡-1.81%¡Ë
´Ú¹ñÁí¹ç³ô²Á»Ø¿ô¡¡ 4011.57¡Ê-159.06¡¡-3.81%¡Ë
¹ë£Á£Ó£Ø£²£°£°»Ø¿ô¡¡¡¡¡¡ 8634.52¡Ê-118.83¡¡-1.36%¡Ë
¥¤¥ó¥É£Ó£Å£Î£Ó£Å£Ø£³£°¼ï¡¡ 84068.69¡Ê-409.98¡¡-0.49%¡Ë
¡¡£±£´Æü¤Î¥¢¥¸¥¢³ô¤Ï¸®ÊÂ¤ß²¼Íî¡£Á°Æü¤ÎÊÆ¹ñ»Ô¾ì¤Ç¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯¤ä¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢È¾Æ³ÂÎ³ô»Ø¿ô¡Ê£Ó£Ï£Ø»Ø¿ô¡Ë¤ÎÂçÉý°Â¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¥¢¥¸¥¢³ô¤Ç¤â¥Ï¥¤¥Æ¥¯³ô¤òÃæ¿´¤ËÇä¤ê¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¡£¾å³¤³ô¤ÏÈ¿Íî¡£¥Ï¥¤¥Æ¥¯³ô¤äÁÇºà³ô¤Ê¤É¤òÃæ¿´¤ËÇä¤ê¤Ë²¡¤µ¤ì¤¿¡£¹á¹Á¤ÏÂçÉýÈ¿Íî¡£¥Ï¥¤¥Æ¥¯´ØÏ¢³ô¤Î²¼¤²¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤¿¡£
¡¡¾å³¤Áí¹ç»Ø¿ô¤ÏÈ¿Íî¡£¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯µ¡´ï³«È¯²ñ¼Ò¤ÎÉÙ»Î¹¯¹©¶È¸ßÎþÌÖ¡¢¥½¥Õ¥È¥¦¥¨¥¢¥áー¥«ー¤ÎÃæ²Ê´¨Éðµª²Êµ»¡¢¥³¥ó¥Ô¥åー¥¿ーÉôÉÊ¥áー¥«ー¤Î³¤¸÷¿®Â©µ»½Ñ¡¢ÀÐÌýÂç¼ê¤ÎÃæ¹ñÀÐÌýÅ·Á³µ¤¡Ê¥Ú¥È¥í¥Á¥ã¥¤¥Ê¡Ë¡¢¶âÂ°ºÎ·¡²ñ¼Ò¤Î»ç¶â¹Û¶È½¸ÃÄ¡Ê¥ºー¥¸¥ó¡¦¥Þ¥¤¥Ë¥ó¥°¡¦¥°¥ëー¥×¡Ë¡¢È¾Æ³ÂÎ¼õÃíÀ¸»º¥áー¥«ー¤ÎÃæ¿Ä¹ñºÝ½¸À®ÅÅÏ©À½Â¤¡Ê£Ó£Í£É£Ã¡Ë¤¬Çä¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¹á¹Á¥Ï¥ó¥»¥ó»Ø¿ô¤ÏÂçÉýÈ¿Íî¡£¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¸¡º÷¥µ¥¤¥È¤ÎÉ´ÅÙ¡Ê¥Ð¥¤¥É¥¥¡Ë¡¢ÅÅ»Ò¾¦¼è°ú¤Î£Ê£Ä¥É¥Ã¥È¥³¥à¡¢ÅÅ»Ò¾¦¼è°úÂç¼ê¤Î¥¢¥ê¥Ð¥Ð¡¦¥°¥ëー¥×¡¦¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¡¢¥³¥ó¥Ô¥åー¥¿¡¦¥áー¥«ー¤ÎÎþÁÛ½¸ÃÄ¡Ê¥ì¥Î¥Ü¡¦¥°¥ëー¥×¡Ë¡¢ÄÌ¿®µ¡´ï¡¦ÉôÉÊ¥áー¥«ー¤Î¾®ÊÆ½¸ÃÄ¡Ê¥·¥ã¥ª¥ß¡Ë¡¢µ¡³£¥áー¥«ー¤ÎÁÏ²Ê¼Â¶È¡Ê¥Æ¥¯¥È¥í¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥¤¥ó¥À¥¹¥È¥êー¥º¡Ë¤¬Çä¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¹ë£Á£Ó£Ø£²£°£°»Ø¿ô¤ÏÂ³Íî¡£ÄÌ¿®²ñ¼Ò¤Î£Ô£Ð£Ç¥Æ¥ì¥³¥à¡¢¥Ð¥¤¥ª°åÌôÉÊ²ñ¼Ò¤Î¥Æ¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Õ¥¡ー¥Þ¥·¥åー¥Æ¥£¥«¥ë¥º¡¢²ñ·×¥·¥¹¥Æ¥à²ñ¼Ò¤Î¥¼¥í¡¢¥Ð¥¤¥ª¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー²ñ¼Ò¤Î¥á¥½¥Ö¥é¥¹¥È¡¢¥Õ¥¡¥ó¥É¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥°¥ëー¥×¤Î¥Þ¥¼¥é¥ó¡¦¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¡¦¥°¥ëー¥×¡¢¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー¤Î¥Í¥¯¥¹¥È¥Ç¥£ー¥·ー¤¬Çä¤é¤ì¤¿¡£
