ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏７４、伊７５ｂｐ付近で落ち着く
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:15時点）（%）
ドイツ 2.707
フランス 3.449（+74）
イタリア 3.455（+75）
スペイン 3.213（+51）
オランダ 2.852（+15）
ギリシャ 3.342（+64）
ポルトガル 3.054（+35）
ベルギー 3.227（+52）
オーストリア 2.988（+28）
アイルランド 2.931（+22）
フィンランド 3.055（+35）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）
