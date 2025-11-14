ユーロ圏　１０年債利回り格差　仏７４、伊７５ｂｐ付近で落ち着く
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:15時点）（%）
ドイツ　　　　2.707
フランス　　　3.449（+74）
イタリア　　　3.455（+75）
スペイン　　　3.213（+51）
オランダ　　　2.852（+15）
ギリシャ　　　3.342（+64）
ポルトガル　　　3.054（+35）
ベルギー　　　3.227（+52）
オーストリア　2.988（+28）
アイルランド　2.931（+22）
フィンランド　3.055（+35）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）

