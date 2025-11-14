◇明治神宮大会1回戦 東農大北海道オホーツク0―4立命館大（2025年11月14日 神宮）

阪神からドラフト育成1位指名を受けた、神宮僚介投手（22＝桐生第一）は6回5安打3失点と粘投したが、初戦突破はならなかった。

「まだ実感が湧かないっていうかっていうところはあるんですけど、勝負の世界なんで、負けてしまったことをしっかり受け止めて、次のステージで活躍できるようにこれからもっと強くなっていきたい」

同期の阪神ドラフト指名選手では唯一となる神宮大会出場。仲間の思いを背負い、最後の砦（とりで）としてマウンドに上がった。

初回は先頭の坂下にフェンス直撃の二塁打を浴びるなど、無死一、三塁のピンチを招くと、岩間に犠飛を浴びて先制点を献上した。2回を3者凡退に抑え、以降5回までは無失点を継続。立て直したかに思われたが、6回につかまった。先頭の岩間を投ゴロに打ち取るも、続く星野には四球。2死までこぎ着けたが、2者連続適時打を浴びて2点を失った。

最後は141キロの高め直球で右飛に抑え、6回5安打3失点。6回の攻撃で代打を送られ、マウンドを降りた。

東農大北海道オホーツクのキャンパスのある、北海道・網走市ではクマの目撃情報が多発中。生徒の安全を守るため、個人練習は禁止、練習時間も日没までと制約がある中で「できるメニューは限られてくるけど、一つ一つ丁寧にやっていくだけ」と懸命に練習を続けてきた。

「神宮で投げた時は抑えないと。大学の借りを返さないといけないなっていう風に思ってるんで。そこはより一層気持ちを入れて、4年間の思いを背負って投げたいと思います」

今度はプロとして、神宮の舞台に帰ってくることを誓った。