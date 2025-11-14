黙秘前に安福容疑者「悟さんの女性や子育てに関する考えが嫌いだった」と供述　被害者夫が反論「全く心当たりない」【名古屋主婦殺害】

26年前、愛知・名古屋市西区で起きた主婦殺害事件で逮捕された女が「被害者夫の女性や子育てに関する考えが嫌いだった」という趣旨の供述をしていたことが分かった。

これを受け、被害者の夫・悟さんはFNNの取材に「そんな話をした記憶がなく、全く心当たりない」と話した。

黙秘前に「被害者夫の考え嫌いだった」と供述

26年前に名古屋市のアパートで起きた主婦殺害事件の容疑者逮捕から14日で2週間。

逮捕後の取り調べに対し、新たに安福久美子容疑者が「悟さんの女性や子育てに関する考えが嫌いだった」という趣旨の供述をしていたことが分かった。

これを受け被害者の夫・高羽悟さんが14日、FNNの取材に応じ、こう反論した。

――女性などについて高羽さんが安福容疑者に言ったことは？

高羽奈美子さん​の夫・高羽悟さん：

ないないないです。全くないです。

名古屋市西区のアパートで主婦の高羽奈美子さんが殺害されたのは、1999年11月。

この事件で先10月31日に逮捕されたのが安福久美子容疑者（69）だ。

奈美子さんの夫・悟さんの高校時代の同級生で当時、同じ運動部に所属していた。

悟さんによると安福容疑者とは、1999年に開かれた部のOB会で久しぶりに再会し、少し会話したという。事件が起きたのは、それから5カ月後のことだった。

逮捕直後の調べに安福容疑者は悟さんについて「学生時代に好意があった」などと供述したが、その後、取り調べを拒否し黙秘を続けている。

捜査関係者への取材で新たに分かったのは、安福容疑者が黙秘する前にしていたという次のような趣旨の供述だ。

「悟さんの女性や子育てに関する考えが嫌いだった」

被害者の夫が反論「そんな話をした記憶はない」

この供述について14日、FNNの取材に応じた悟さんは、こう反論した。

――安福容疑者と女性や子育てについて話した？

高羽奈美子さん​の夫・高羽悟さん：

どういう意味なのか分かりませんし、（OB会で）そんな話をした記憶がないのと（安福容疑者が）「私結婚して、働いて」って言っていたんで「すごいね頑張ってね」って言って。

さらに高羽さんは「妻と仕事を兼ねることに対して、ダメだと言ったような記憶はないし、全く心当たりないんで何を言っているんだろうと…。少なからずそんな（女性蔑視など）ことしていないですので、していたら奈美子に注意されたと思いますので」と話す。

名古屋地検は、安福容疑者の刑事責任能力について判断するため、14日から鑑定留置を開始。

警察は、OB会での会話が事件の背景にあった可能性も視野に調べを進めている。

（「イット！」11月14日放送より）