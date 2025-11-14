¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¤ò¤Ä¤Þ¤à¤è¤¦¤ÊÎÏ²Ã¸º¤Ç¡ª »Ø¥ê¥ó¥Ñ¤Ç¡Ö¥ê¥Õ¥È¥¢¥Ã¥×¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¡×
¥Ä¥Ü²¡¤·¤ÇÁé¤»¥ë¡¼¥È³«Êü¡ª¡Ö¥Ç¥È¥Ã¥¯¥¹¡×¤Î¥Ä¥Ü¡¿¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Ë¸ú¤¯¤¹¤´¤¤¥Ä¥Ü
¥»¥é¥Ô¥¹¥È¡¢Ãæ°å·ò¹¯´ÉÍý»Î¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»ñ³Ê¤ò»ý¤Ä¤Ï¤Á¤ß¤ÄMIO¤µ¤ó¤¬Äó¾§¤¹¤ë¡Ö»Ø¥ê¥ó¥Ñ¡×¡£¥ê¥ó¥Ñ¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¡¢°åÎÅÍÑ¥ê¥ó¥Ñ¤Î¸ú²Ì¤ò¹¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¹Í°Æ¤·¤¿¤â¤Î¤¬»Ø¥ê¥ó¥Ñ¤Ç¡¢ÈéÉæ¤ò¤ä¤µ¤·¤¯°ú¤ÃÄ¥¤ë¤³¤È¤ÇÀõÁØ¥ê¥ó¥Ñ¤òÎ®¤¹ÊýË¡¤ÏÃ¯¤Ç¤â´ÊÃ±¤Ë¼ÂÁ©¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Æ»¶ñ¤â¥ª¥¤¥ë¤âÉÔÍ×¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â¡¢¤É¤³¤Ç¤â¤Ç¤¤ë¡¢1Æü30ÉÃ¤Î»Ø¥ê¥ó¥Ñ¤òÁáÂ®»î¤·¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¢£»Ø¥ê¥ó¥Ñ¤Î´ðËÜ¤Î·Á
¿Æ»Ø¤È¿Í¤µ¤·»Ø¤ÎÊ¢¤ÇÈéÉæ¤Ë¤ä¤µ¤·¤¯¿¨¤ì¤ë
²þÁ±¤·¤¿¤¤¾É¾õ¤ä¥±¥¢¤¹¤ë¾ì½ê¤Ë¤â¤è¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢»Ø¥ê¥ó¥Ñ¤Ï¡¢¤½¤ÎÌ¾¤Î¤È¤ª¤ê¡¢»Ø¤ò»È¤Ã¤¿»Ü½Ñ¤¬¥á¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£»Ø¤Ï¡¢¡Ö¿Æ»Ø¤È¿Í¤µ¤·»Ø¤ÎÊ¢¤ÇÈéÉæ¤Ë¿¨¤ì¡¢»Ä¤ê¤Î3ËÜ¤Î»Ø¤Ï¼«Á³¤Ë¿¤Ð¤¹¡×¤¬´ðËÜ¤Î·Á¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢ÀäÂÐ¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¡£ÈéÉæ¤Ë¿¨¤ì¤ë¤È¤¤Ï¡¢¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¤ò1Ëç¤À¤±¡¢ÇË¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤Ä¤Þ¤à¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë¼å¤¤ÎÏ¤Ç¸ú²Ì¤Ï¤¢¤ë¤Î¡©¡×¤ÈÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Àõ¤¤¥ê¥ó¥Ñ´É¤ÎÎ®¤ì¤Ï¼å¤¤ÎÏ¤Ç²þÁ±¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢ÄÞ¤ÏÎ©¤Æ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
»Ø¥ê¥ó¥Ñ¤Î3Âç¥Ý¥¤¥ó¥È
1. ¿Æ»Ø¤È¿Í¤µ¤·»Ø¤ÎÊ¢¤ÇÈéÉæ¤Ë¿¨¤ì¤ë
2. ÈéÉæ¤Ë¿¨¤ì¤ë¤È¤¤Ï¡¢¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¤ò1Ëç¤À¤±¤Ä¤Þ¤àÎÏ²Ã¸º¤Ç
3. »Ä¤ê¤Î3ËÜ¤Î»Ø¤Ï¼«Á³¤Ë¿¤Ð¤¹
¿Æ»Ø¤È¿Í¤µ¤·»Ø¤ÎÊ¢¤ÇÈéÉæ¤Ë¿¨¤ì¤ë¤Î¤¬´ðËÜ¤Ç¤¹¡£»Ä¤ê¤Î3ËÜ¤Î»Ø¤Ï¼«Á³¤Ë¿¤Ð¤¹¤È¡¢ÎÏ¤¬Æþ¤ê¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÄÞ¤òÎ©¤Æ¤ë¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¡¢»Ø¤ËÎÏ¤¬Æþ¤Ã¤¿¾õÂÖ¤Ç¹Ô¤¦¤Î¤ÏNG¤Ç¤¹¡£
¢£»Ø¥ê¥ó¥Ñ¤Î´ðËÜ¤Î¤ä¤êÊý
¥ê¥ó¥Ñ¥±¥¢¤Ï¤ä¤µ¤·¤¯¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¡¢¤Æ¤¤¤Í¤¤¤Ë
»Ø¥ê¥ó¥Ñ¤Î´ðËÜ¤Î·Á¤ò³Ð¤¨¤¿¤é¡¢Â³¤¤¤Æ¤Ï¡¢»Ø¤ÎÆ°¤«¤·Êý¤ò¥Þ¥¹¥¿¡¼¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£»Ø¥ê¥ó¥Ñ¤Ï¡¢ÈéÉæ¤ò·Ú¤¯°ú¤ÃÄ¥¤ë¤³¤È¤Ç¥ê¥ó¥Ñ¤ÎÎ®¤ì¤òÂ¥¿Ê¤·¡¢Ï·ÇÑÊª¤Ê¤É¤ò²ó¼ý¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤º¤ÏÈéÉæ¤ò¤ï¤º¤«¤Ë´ó¤»¡¢ÈéÉæ¤ËÂÐ¤·¤Æ¿âÄ¾Êý¸þ¤Ë¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È°ú¤ÃÄ¥¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¶¯¤¤ÎÏ¤ÇµÞ¤Ë°ú¤ÃÄ¥¤ë¤Î¤Ï¶ØÊª¤Ç¤¹¡£»Ø¤òÎ¥¤¹¤È¤¤â¡¢»Ø¤òÀª¤¤¤è¤¯Î¥¤·¤¿¤ê¡¢°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤¿ÈéÉæ¤ò²¡¤·Ìá¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ï£Î£Ç¡£ÈéÉæ¤ò½ý¤Ä¤±¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ë¤Û¤«¡¢¥ê¥ó¥Ñ¤ÎÎ®¤ì¤ò°ì»þÅª¤Ë¤»¤»ß¤á¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£½ª»Ï¡¢¤ä¤µ¤·¤¯¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¡¢¤Æ¤¤¤Í¤¤¤Ë¹Ô¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
»Ø¥ê¥ó¥Ñ¤Î´ðËÜ¥ë¡¼¥ë
1. ½¸Ãæ¥±¥¢¤Ï1²ó¤Ë¤Ä¤30ÉÃ¤òÌÜ°Â¤Ë
µ¤¤Ë¤Ê¤ëÉôÊ¬¤ò½¸ÃæÅª¤Ë¥±¥¢¤·¤¿¤¤¤È¤¤Ï¡¢1¤«½ê¤Ë¤Ä¤30ÉÃ¤ò¾å¸Â¤Ë¡Ö´ó¤»¤Æ°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤ÆÌá¤¹¡×¤ò¤¯¤êÊÖ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤¢¤Þ¤êÄ¹¤¤»þ´Ö¹Ô¤¦¤ÈÉÔÍ×¤ÊÎÏ¤¬Æþ¤ë¤Î¤ÇÃí°Õ¡£
2. Á´ÂÎÅª¤Ê¥±¥¢¤Ï1¥Ñ¡¼¥Ä1²ó¤ÇOK
Á´ÂÎÅª¤Ë¥±¥¢¤·¤¿¤¤¤È¤¤Ï¡¢³Æ¥×¥í¥»¥¹¤ò1²ó¤º¤Ä¹Ô¤¨¤Ð½½Ê¬¤Ê¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
3. ÈÏ°Ï¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼ê»Ø¤Î»È¤¤Êý¤òÊÑ¤¨¤ë
¼ó¤Î°ìÉô¤ä¤ª¤Ê¤«¤Ê¤É¤Î¤ä¤ä¹¤¤ÈÏ°Ï¤ò»Ü½Ñ¤¹¤ëºÝ¤Ï¡¢¿Æ»Ø¡¢¿Í¤µ¤·»Ø¡¢Ãæ»Ø¤Î3ËÜ¤Î»Ø¤Ç¡¢Æó¤ÎÏÓ¤ä¤ï¤¡¢¹ø¤Ê¤É¤Î¤µ¤é¤Ë¹ÈÏ°Ï¤ò»Ü½Ñ¤¹¤ëºÝ¤Ï¡¢»Ø¤È¼ê¤Î¤Ò¤é¤Ç¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
1. ¿Æ»Ø¤È¿Í¤µ¤·»Ø¤ÎÊ¢¤ÇÈéÉæ¤ò¤ä¤µ¤·¤¯´ó¤»¤ë¡£ÈéÉæ¤¬¿ôÐÆ°¤¯ÄøÅÙ¤ÇOK¡£
2. 2¡Á3ÉÃ¤«¤±¤Æ¡¢´ó¤»¤¿ÈéÉæ¤ò¿âÄ¾Êý¸þ¤Ë¤æ¤Ã¤¯¤ê°ú¤ÃÄ¥¤ë¡£
3. ¿Æ»Ø¤È¿Í¤µ¤·»Ø¤ò2¡Á3ÉÃ¤«¤±¤Æ¤æ¤Ã¤¯¤êÎ¥¤·¡¢ÈéÉæ¤òÌá¤¹¡£
¢£¥ê¥Õ¥È¥¢¥Ã¥×¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸
´é¤ÎÇº¤ß
¡ü ´é¤Î¤à¤¯¤ß¤È¤¯¤¹¤ß¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë
¡ü ¥Õ¥§¥¤¥¹¥é¥¤¥ó¤¬¤¿¤ë¤ó¤Ç¤¤¿
¡ü 頰¤Þ¤ï¤ê¤¬¤Õ¤Ã¤¯¤é¤·¤Æ¸«¤¨¤ë
¥ê¥Õ¥È¥¢¥Ã¥×¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¤Î¼ê½ç
1. ¥Õ¥§¥¤¥¹¥é¥¤¥ó¤ò´ó¤»¤Æ°ú¤ÃÄ¥¤ë
Î¾¼ê¤Î¿Æ»Ø¤È¿Í¤µ¤·»Ø¤Ç¤¢¤´¤ò¤Ï¤µ¤ß¡¢ÈéÉæ¤ò¤ä¤µ¤·¤¯´ó¤»¡¢°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤ÆÌá¤¹¡£»Ø¤Î°ÌÃÖ¤ò¤º¤é¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¼ª¤Î²¼¤Þ¤ÇÆ±ÍÍ¤Ë¹Ô¤¦¡£
2. ¼ª¤ÎÁ°¤ò´ó¤»¤Æ°ú¤ÃÄ¥¤ë
º¸¼ª¤ÎÁ°¤Ëº¸¼ê¤Î¿Æ»Ø¤È¿Í¤µ¤·»Ø¤òÃÖ¤¯¡£ÈéÉæ¤ò¤ä¤µ¤·¤¯´ó¤»¡¢°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤ÆÌá¤¹¡£±¦¼ª¤ÎÁ°¤âÆ±ÍÍ¤Ë¹Ô¤¦¡£
Point
¼ª¤ÎÁ°¤Ï¥ê¥ó¥ÑÀá¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢´ó¤»¤Æ°ú¤ÃÄ¥¤ë¤Î¤Ï¡¢°ìÅÙ¤Ë3²ó¤Þ¤Ç¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
3.頰¤ò´ó¤»¤Æ°ú¤ÃÄ¥¤ë
º¸頰¤Î¤¤¤Á¤Ð¤ó¹â¤¤¤È¤³¤í¤Ë¡¢±¦¼ê¤Î¿Æ»Ø¤È¿Í¤µ¤·»Ø¤òÃÖ¤¯¡£ÈéÉæ¤ò¤ä¤µ¤·¤¯´ó¤»¡¢°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤ÆÌá¤¹¡£»Ø¤Î°ÌÃÖ¤ò¤º¤é¤·¤Ê¤¬¤é¡¢頰Á´ÂÎ¤òÆ±ÍÍ¤Ë¹Ô¤¦¡£±¦頰¤âº¸¼ê¤ÇÆ±ÍÍ¤Ë¹Ô¤¦¡£
Ãø¡á¤Ï¤Á¤ß¤Ä MIO(²ÃÆ£ Èþ½ï)¡¿¡Ø30ÉÃ°ú¤ÃÄ¥¤ë¤À¤±¤ÇÈþÈ©¤â·ò¹¯¤â¼ê¤ËÆþ¤ë¡ª ËâË¡¤Î»Ø¥ê¥ó¥Ñ¡Ù