ÀéÍÕ¥¸¥§¥Ã¥Ä¤Î¥Û¥°¡¢1»î¹ç½Ð¾ìÄä»ß¤ÈÈ³¶â5Ëü±ß¤ÎÄ¨È³¡Ä12Æü¥¢¥¦¥§ーÀï¤Ç¥¹¥Ý¥ó¥µー¹¹ð´ÇÈÄ¤ò½³¤ë
¡¡B¥êー¥°¤Ï11·î14Æü¡¢ÀéÍÕ¥¸¥§¥Ã¥Ä¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥Ç¥£ー¡¦¥¸¥§¥¤¡¦¥Û¥°¤Ø¤ÎÄ¨È³¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¥Û¥°¤Ï12Æü¤Ë±ÛÃ«»ÔÎ©Áí¹çÂÎ°é´Û¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿±ÛÃ«¥¢¥ë¥Õ¥¡ー¥º¤È¤Î¡Ö¤ê¤½¤Ê¥°¥ëー¥× B.LEAGUE 2025-26 SEASON¡×B1Âè10Àá¤Ë½Ð¾ì¡£Âè4¥¯¥©ー¥¿ー»Ä¤ê8Ê¬3ÉÃº¢¤Ë¥³ー¥È¥¨¥ó¥É¤Î¥¹¥Ý¥ó¥µー¹¹ð´ÇÈÄ¤ò½³¤ë¹Ô°Ù¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢1»î¹ç½Ð¾ìÄä»ß¤ÈÈ³¶â5Ëü±ß¤ÎÄ¨È³¤¬²Ê¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡1»î¹ç½Ð¾ìÄä»ß¤Ë¤è¤ê¡¢¥Û¥°¤Ï15Æü¤ËÆü´Ä¥¢¥êー¥ÊÆÊÌÚ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë±§ÅÔµÜ¥Ö¥ì¥Ã¥¯¥¹Àï¤Ë½Ð¾ì¤Ç¤¤Ê¤¤¡£Æ±»î¹ç¤¬³«ºÅÉÔÇ½¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢¼Â»Ü¤µ¤ì¤ëÄ¾¶á¤Î»î¹ç¤è¤ê1»î¹ç¤¬½Ð¾ìÄä»ß¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¡£¥¯¥é¥Ö¤Ï¸ø¼°HP¤Ç¡Ö¤É¤ó¤Ê¾õ¶·²¼¤Ç¤â¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤È¤·¤Æ¹ÔÆ°¤·¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë³§¤µ¤Þ¤Ë¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¤òÄÌ¤¸¤Æ´¶Æ°¤È¾¡Íø¤ò¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢¥Áー¥àÁ´ÂÎ¤Ç¤³¤Î¤è¤¦¤Ê»ö°Æ¤ò·«¤êÊÖ¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦»ØÆ³¤·¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢ÀéÍÕJ¤Ï15¾¡1ÇÔ¤ÇÅìÃÏ¶è¼ó°Ì¡£16»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤Ç1»î¹çÊ¿¶Ñ13.5ÆÀÅÀ5.0¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É3.8¥¢¥·¥¹¥È¤ò¥Þー¥¯¤¹¤ë¥¹¥âー¥ë¥Õ¥©¥ïー¥É·ó¥Ñ¥ïー¥Õ¥©¥ïー¥É¤ò·ç¤¡¢Æ±2°Ì¤Î±§ÅÔµÜ¤ËÄ©¤à¡£