森保Jガーナ戦のスタメン発表!! 久保、上田、堂安らブラジル戦布陣に早川、田中碧加わる
日本代表は14日、愛知県の豊田スタジアムで行われるキリンチャレンジカップでガーナ代表と対戦する。午後7時20分のキックオフを前にスターティングメンバーが発表され、FW上田綺世、MF久保建英、MF堂安律らブラジル戦(◯3-2)先発メンバーの多くが先発に名を連ねた一方、負傷者に代わってGK早川友基とMF田中碧が起用された。
10月のブラジル戦から2人を変更し、布陣は3-4-2-1。鈴木彩艶と大迫敬介が不在のGKは早川が抜擢された。3バックは左からDF鈴木淳之介、DF谷口彰悟、DF渡辺剛が並び、ダブルボランチは田中とMF佐野海舟。ブラジル戦先発のMF鎌田大地は別メニュー調整が続いており、田中が起用された。ウイングバックは左にMF中村敬斗、右に堂安が入り、シャドーは左にMF南野拓実、右に久保。1トップは引き続き上田が務める。
対戦相手のガーナはFIFAランキング73位(日本は19位)と格下だが、北中米W杯アフリカ予選を8勝1分1敗の好成績で勝ち抜いた強豪国。日本は22年6月のキリン杯で4-1と大勝しているものの、FWアントワーヌ・セメニョ(ボーンマス)ら欧州で実績を重ねる若手も多く加わっており、良いテストマッチとなりそうだ。
<出場メンバー>
[日本代表]
▽先発
GK 1 早川友基
DF 3 谷口彰悟
DF 5 渡辺剛
DF 25 鈴木淳之介
MF 8 南野拓実(Cap)
MF 10 堂安律
MF 17 田中碧
MF 13 中村敬斗
MF 21 佐野海舟
MF 20 久保建英
FW 18 上田綺世
▽控え
GK 12 小久保玲央ブライアン
GK 23 野澤大志ブランドン
DF 4 板倉滉
DF 16 安藤智哉
DF 22 瀬古歩夢
DF 2 菅原由勢
MF 6 遠藤航
MF 15 鎌田大地
MF 7 藤田譲瑠チマ
MF 24 北野颯太
MF 14 佐藤龍之介
FW 19 小川航基
FW 11 前田大然
FW 9 町野修斗
FW 26 後藤啓介
▽監督
森保一
(取材・文 竹内達也)
