　日本代表は14日、愛知県の豊田スタジアムで行われるキリンチャレンジカップでガーナ代表と対戦する。午後7時20分のキックオフを前にスターティングメンバーが発表され、FW上田綺世、MF久保建英、MF堂安律らブラジル戦(◯3-2)先発メンバーの多くが先発に名を連ねた一方、負傷者に代わってGK早川友基とMF田中碧が起用された。

　10月のブラジル戦から2人を変更し、布陣は3-4-2-1。鈴木彩艶と大迫敬介が不在のGKは早川が抜擢された。3バックは左からDF鈴木淳之介、DF谷口彰悟、DF渡辺剛が並び、ダブルボランチは田中とMF佐野海舟。ブラジル戦先発のMF鎌田大地は別メニュー調整が続いており、田中が起用された。ウイングバックは左にMF中村敬斗、右に堂安が入り、シャドーは左にMF南野拓実、右に久保。1トップは引き続き上田が務める。

　対戦相手のガーナはFIFAランキング73位(日本は19位)と格下だが、北中米W杯アフリカ予選を8勝1分1敗の好成績で勝ち抜いた強豪国。日本は22年6月のキリン杯で4-1と大勝しているものの、FWアントワーヌ・セメニョ(ボーンマス)ら欧州で実績を重ねる若手も多く加わっており、良いテストマッチとなりそうだ。

<出場メンバー>

[日本代表]

▽先発

GK 1 早川友基

DF 3 谷口彰悟

DF 5 渡辺剛

DF 25 鈴木淳之介

MF 8 南野拓実(Cap)

MF 10 堂安律

MF 17 田中碧

MF 13 中村敬斗

MF 21 佐野海舟

MF 20 久保建英

FW 18 上田綺世

▽控え

GK 12 小久保玲央ブライアン

GK 23 野澤大志ブランドン

DF 4 板倉滉

DF 16 安藤智哉

DF 22 瀬古歩夢

DF 2 菅原由勢

MF 6 遠藤航

MF 15 鎌田大地

MF 7 藤田譲瑠チマ

MF 24 北野颯太

MF 14 佐藤龍之介

FW 19 小川航基

FW 11 前田大然

FW 9 町野修斗

FW 26 後藤啓介

▽監督

森保一

(取材・文　竹内達也)