きょうも各地でクマの目撃が相次ぎました。

【画像】クマ目撃場所

飯豊町ではきのうから連続してクマが目撃され、町や警察が警戒に当たりました。

町によりますときのう正午ごろ、飯豊町のＪＲ手ノ子駅の近くでクマが目撃されました。クマは１頭で子グマとみられています。

その後、すぐ近くで民家の木の上に登るクマの目撃情報が入り、市や警察が出動しましたがクマは行方をくらませました。





大塚美咲アナウンサー「けさ、国道１１３号付近、手ノ子駅からおよそ３００メートルほどのあちらの柿の木の上で、子グマが柿の実を食べていたということです。ご覧の通り、周辺には飲食店や民家なども並んでいます」

見つかったクマは体長７０センチほどで、きのうと同じ個体だとみられています。

町では緊急銃猟について検討しましたがクマが木の上に居座ったため、弾の落下を考え猟銃を使った対応は行うことができず、町は麻酔銃を使った対応を検討します。

しかし...

しかし、クマはやぶの中にはいり、その場から逃げました。

大塚美咲アナウンサー「その後クマは移動し、この沢を越え、１００メートルほど離れたあちらのやぶの中で確認されたということです」

周辺住民「あの真正面の柿の木の上にいた感じですね。警察は（パトカー）２台くらい来て、きのうの夜から住民の人たちに声掛けして、きょうの朝も声掛けし、

そしたら朝方ちょうど（クマが）出た感じですかね。ここら辺年寄りも多いので、何かあったらこわいですよね」

やぶに入り込んだクマは姿を隠し、その後発見には至りませんでした。

このため現場では町や警察が、花火をあげるなどして追い払いを行ったほか、近くの学校の下校時間に合わせ警察がパトロールを行いました。

■新庄市でもクマ目撃

また、きょうは新庄市でもクマが目撃されました。

警察によりますときょう午前７時半ごろ、県立新庄病院の近くでクマが目撃されました。

クマは子グマとみられていて、午前９時４０分ごろには新庄病院の西側の茂みの中にいるのが確認されました。

市や警察、猟友会などが現場に集まり対応に当たりましたが、その後、茂みの中からクマが移動して行方をくらませたことがわかったということです。

このほか、クマは米沢市や長井市でも目撃され、各地で警戒が続けられています。