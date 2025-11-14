プロ16年のうち11シーズンを日本でプレー、ブラジル人MFドゥドゥが現役引退へ
FC岐阜は14日、ブラジル人MFドゥドゥが今季限りで現役を引退すると発表した。
同選手は14年に来日して柏に入団。翌年はブラジルに帰国したが、16年に甲府と契約して再来日。その後は福岡や町田、今治、千葉に在籍し、今季より岐阜でプレーしていた。
J1通算52試合14得点、J2通算192試合52得点、J3通算36試合9得点。今季もJ3で20試合1得点を記録していた。
クラブを通じ「引退については、自分にとって本当に難しい決断でした。しかし、心の中で『今がその時だ』と感じました。プロ選手として16年間、そのうち11年間をここ日本で過ごすことができたことを心から誇りに思います」「これからの新しい人生を楽しみにしています。そして、これからはスタンドで皆さんと一緒に、これまでのように熱く応援したいと思います。本当にありがとうございました!」などとコメントしている。
