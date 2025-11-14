女優の池田エライザが、11月12日までに自身のInstagramを更新。イカついポケモンと戯れる姿を披露し、ファンからは歓声があがっている。

池田は《撮影1日目にポケモンゲームの方々が「好きなポケモンは何ですか?」と聞いてくださったので、メタグロスです!!!と答えたら、2日目にダンバル、メタング、メタグロスをプレゼントしてくださり、一生、ついていきます!!!と思いました ずーっと共に旅をしてきた相棒たち。かわいい。ポケモンチームの皆さんのあたたかさと、粋な計らいに心からの感謝です。》と投稿。右手にダンバル、左手にメタングを持ち、頭にメタグロスのぬいぐるみを乗せ、目を閉じて微笑むショットを公開した。

池田は、10月16日に世界同時発売されたゲームソフト『ポケットモンスター』シリーズの最新作『Pokemon LEGENDS Z-A（ゼットエー）』のCMに、吉沢亮とともに起用され、出演中だ。

スポーツ紙記者が言う。

「このゲームソフトは、発売初週に全世界で580万本の販売を記録し、大ヒットとなっています。ちなみにダンバルの進化系がメタング、さらにメタングが進化するとメタグロスになります。メタグロスは『はがね/エスパータイプ』のポケモンで、イカつい外見にもかかわらず、スーパーコンピュータを超える計算能力があるとされています」

Instagramのコメント欄には

《前からエライザさん好きでしたがポケモンをお好きとしってさらに好きになりました。メタグロス好きと知ってさらにさらに好きになりました》

《エラちゃん意外とイカついポケモン好きなの〜笑》

《ポケモンもエライザ様もみんな可愛いです!!》

などの声があがっている。

「池田さんは、株式会社ポケモンが配信したCM撮影後のインタビューで、《10年以上事務所にポケモンの仕事がしたいというのをお願いしてきたんです》と、大のポケモン好きを明かしています。また、インタビューでは《こうして今日撮影で、実際に物語のなかに自分が身を投じることができて、夢みたいですし、私、さっき涙でてしまって。『これ現実か』みたいな。本当、ポケモン育ちなので幸せです》と、感激した様子を語っていました」（前出・スポーツ紙記者）

念願かなってのポケモンのCM出演にした池田の姿が注目を集めそうだ。