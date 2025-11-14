East Of Edenの最新曲「Our Fate」のミュージック・ビデオが公開された。

「Our Fate」はBS-TBSドラマ『御社の乱れ正します！２』の主題歌として制作された楽曲だが、疾走感のある爽やかな楽曲のサウンドにちなんで、「Our Fate」のミュージック・ビデオではメンバー全員がブルーの衣装を纏いパフォーマンスを披露している。これまでクールでシリアスな世界観が多かったEast Of Edenのビデオとは異なり、メンバーの自然な笑顔や表情が多数捉えられており、彼女たちの新たな魅力が詰まった作品となったようだ。

「新曲「Our Fate」のミュージックビデオが完成いたしました。本作も前作に引き続き、BS-TBSドラマ『御社の乱れ正します！2』の主題歌を担当させていただいております。プロデューサーの方から「愛」をテーマにした楽曲を、というご要望をいただき、East of Edenとしては初めて“恋愛”をモチーフとした作品に仕上がりました。一歩引いて守られる存在ではなく、相手と共に歩み、支え合いながら守っていきたい-そんな強さと逞しさを持つ“愛”を表現しています。ミュージックビデオでは、楽曲の世界観とともに、メンバーそれぞれの表情や空気感からも爽やかで力強いエネルギーを感じていただける内容になっております。ぜひご覧ください。」──Ayasa

あわせて2026年のツアー詳細も発表となった。＜East Of Eden Spring Tour 2026 〜 Growing 〜＞と題されたツアーのチケットFC先行は本日11月14日（金）18:00からスタートとなる。今回は初の仙台公演も含まれた全5公演となっている。

East Of Eden「Our Fate」

＜East Of Eden Spring Tour 2026 〜 Growing 〜＞

2026年1月30日(金) KT Zepp Yokohama 開場 18:00 / 開演 19:00

2026年2月1日(日) なんばHatch 開場 16:00 / 開演 17:00

2026年2月15日(日) 仙台darwin 開場 16:00 / 開演 17:00

2026年2月23日(月・祝) 名古屋DIAMOND HALL 開場 16:00 / 開演 17:00

2026年3月7日(土) 豊洲PIT 開場 17:00 / 開演 18:00

FC楽園 抽選先行受付期間：2025年11月14日（金）18:00 〜 11月24日（月）23:59

https://w.pia.jp/t/eastofeden-st2026/

