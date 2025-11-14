キャンペーン：ソニーα購入で最大4万円のキャッシュバックキャンペーン 対象カメラとレンズの同時購入キャンペーンも
ソニーは、ミラーレスカメラ「α」、交換レンズ、マイクを対象したキャッシュバックキャンペーンを11月14日（金）に開始した。最大4万円のキャッシュバックが受けられる。
対象購入期間に製品を購入し、所定の手続きを行うことで、定められた金額がキャッシュバックされる。
指定のカメラ＋レンズの同時購入で、追加で1万円のキャッシュバックが受けられる「同時購入キャンペーン」もあわせて実施する。
例として、α7 IV（4万円還元）＋FE 20-70mm F4 G（1万円還元）の場合、同時購入の特典としてさらに1万円が加算。計6万円のキャッシュバックとなる。
キャンペーン名
αウィンターキャッシュバックキャンペーン2025
対象購入期間
2025年11月14日（金）～2026年1月13日（火）
応募締切事前Web応募：2026年1月27日（火）10時00分00秒まで 郵送：2026年1月27日（火）当日消印有効
対象製品（単体購入）
4万円キャッシュバックα7R V α7 IV α7 IVズームレンズキット
3万円キャッシュバックα7 III α7 IIIズームレンズキット VLOGCAM ZV-1 VLOGCAM ZV-1ズームレンズキット
2万円キャッシュバックα7CR
1万5,000円キャッシュバックα6400高倍率ズームレンズキット α6400ダブルズームレンズキット
1万円キャッシュバックα7C II α7C IIズームレンズキット α7C α7Cズームレンズキット α6700 α6700高倍率ズームレンズキット α6400 α6400パワーズームレンズキット VLOGCAM ZV-E10 II VLOGCAM ZV-E10 IIパワーズームレンズキット VLOGCAM ZV-E10 IIダブルズームレンズキット FE 12-24mm F2.8 GM FE 16-35mm F2.8 GM II FE 24-70mm F2.8 GM II FE 70-200mm F2.8 GM OSS II FE 100-400mm F4.5-5.6 GM OSS FE 14mm F1.8 GM FE 24mm F1.4 GM FE 35mm F1.4 GM FE 50mm F1.2 GM FE 50mm F1.4 GM FE 16-25mm F2.8 G FE 20-70mm F4 G FE 24-50mm F2.8 G FE 24-105mm F4 G OSS FE 70-300mm F4.5-5.6 G OSS FE 200-600mm F5.6-6.3 G OSS FE 20mm F1.8 G FE 24mm F2.8 G FE 40mm F2.5 G FE 50mm F2.5 G FE 90mm F2.8 Macro G OSS FE PZ 16-35mm F4 G E 16-55mm F2.8 G E 70-350mm F4.5-6.3 G OSS E PZ 10-20mm F4 G E PZ 18-105mm F4 G OSS Sonnar T* FE 35mm F2.8 ZA ECM-S1 ECM-W3
8,000円キャッシュバックSonnar T* FE 55mm F1.8 ZA E 15mm F1.4 G E 11mm F1.8
5,000円キャッシュバックVLOGCAM ZV-E10 VLOGCAM ZV-E10パワーズームレンズキット VLOGCAM ZV-E10ダブルズームレンズキット ECM-W3S ECM-M1 ECM-B10
3,000円キャッシュバックECM-G1
対象製品（同時購入）
3万円キャッシュバック
α1 II／α1／α9 III／α7R V／α7R IV
＋
FE 300mm F2.8 GM OSS
1万円キャッシュバック
α1 II／α1／α9 III／α7R V／α7R IV
＋
FE 16-35mm F2.8 GM II／FE 24-70mm F2.8 GM II／FE 70-200mm F2.8 GM OSS II／FE 100-400mm F4.5-5.6 GM OSS／FE 50mm F1.2 GM／FE 20-70mm F4 G／FE 24-105mm F4 G OSS／FE 200-600mm F5.6-6.3 G OSS
α7S III／α7 IV／α7 III／α7CR／α7CII／α7C／VLOGCAM ZV-E1
＋
FE 20-70mm F4 G／FE 24-105mm F4 G OSS／FE 100-400mm F4.5-5.6 GM OSS／FE 200-600mm F5.6-6.3 G OSS