　俳優の倉悠貴（25）が、14日までに自身のインスタグラムを更新。「ともだち」とつづり、人気韓国俳優との2ショットを公開した。

　渋谷のスクランブル交差点で撮影された写真には、『サイコだけど大丈夫』『ヴィンチェンツォ』『涙の女王』などに出演する、韓国俳優のクァク・ドンヨン（28）が写っており、それぞれかぶっている帽子を触れてポージングをした“仲良し”ショットを披露している。

　意外な交友関係に「どういうことですか!?」「お顔似ている〜！」「楽しそう」「えっ！ステキなツーショット」などの反響が集まっていた。