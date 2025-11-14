『あんぱん』出演・倉悠貴、「ともだち」人気韓国俳優と渋谷へ プライベートショットに驚き「どういうことですか!?」
俳優の倉悠貴（25）が、14日までに自身のインスタグラムを更新。「ともだち」とつづり、人気韓国俳優との2ショットを公開した。
【写真】「えっ！ステキなツーショット」倉悠貴＆クァク・ドンヨンとのプライベートショット
渋谷のスクランブル交差点で撮影された写真には、『サイコだけど大丈夫』『ヴィンチェンツォ』『涙の女王』などに出演する、韓国俳優のクァク・ドンヨン（28）が写っており、それぞれかぶっている帽子を触れてポージングをした“仲良し”ショットを披露している。
意外な交友関係に「どういうことですか!?」「お顔似ている〜！」「楽しそう」「えっ！ステキなツーショット」などの反響が集まっていた。
