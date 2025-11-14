サザンオールスターズの最新ライブ映像作品『LIVE TOUR 2025「THANK YOU SO MUCH!!」』が、来週11月19日（水）にBlu-ray & DVDで発売される。このリリースを記念して約2時間にわたるドキュメンタリー・ムービー『Documentary of THANK YOU SO MUCH!! -“変態”し続けるロックバンド-』が、11月21日（金）19:00から全編配信公開されることが決定した。

この番組はサザンオールスターズのオフィシャルファンクラブ「サザンオールスターズ応援団」の会員向け無料配信となっており、配信プラットフォーム「LIVESHIP」上にて配信される。

サザンオールスターズが近年、アルバムにツアーと行なっていた“THANK YOU SO MUCH”の一連の活動は、一見すると何事もなく順風満帆だったように見えていたが、実はその裏で数々のドラマが生まれていたという。無常に襲いくる流行り病、予期せぬ交通の混乱、寄る年波には抗えずサザンオールスターズの一人一人に立ちはだかる現実問題。サザンオールスターズが音楽に向き合い続け、飽くなき追求を続ける旅に、アルバム制作からツアーの全公演まで全て密着する形で制作されたドキュメンタリー・ムービーが今作『Documentary of THANK YOU SO MUCH!! -“変態”し続けるロックバンド-』にあたる。

配信本編では貴重な舞台裏の映像、メンバー、サポートミュージシャンらをはじめ関係者のインタビューも交えて構成したドキュメントをお届けする。47年以上活動し続ける巨大なバンドが、今もなお“変態”し続けるということの真実、そして、 “サザンオールスターズ”とは？ぜひその全貌を目撃してほしい。

さらにツアー・ドキュメンタリーが完成したことを記念して、サザンオールスターズにまつわるコンテンツを発信している特設サイト「サザン・タイムズ」も新たに更新された。今週月曜日にスタートした、全国13箇所をめぐったツアーの軌跡をライブ写真や各地で関わった方からのメッセージとともに辿る企画『わたしの「THANK YOU SO MUCH!!」』。全国各地で公演を支えるコンサートプロモーターからのメッセージが公開され、各々の街で苦楽を共にした仲間からの熱量を辿ることができるようになっている。

■『Documentary of THANK YOU SO MUCH!! -“変態”し続けるロックバンド-』

2025年11月21日（金）OPEN18:00／START19:00

アーカイブ配信：ライブ配信終了後〜2025年11月25日（火）23:59

https://liveship.tokyo/sas_tysm_documentary/

視聴チケット：無料（サザンオールスターズ オフィシャルファンクラブ「サザンオールスターズ応援団」 会員限定）

共通ハッシュタグ：#変態し続けるサザン ※本配信の視聴には、ファンクラブ会員限定ページへログイン後の「マイページ」内に記載されている専用のシリアルコードが必要です。

※11月14日（金）以降の新規ご入会（入金）はシリアルコードの配布対象外となります。

◾️Blu-ray & DVD『LIVE TOUR 2025 「THANK YOU SO MUCH!!」』

2025年11月19日（水）発売

特設サイト：https://southernallstars.jp/feature/thankyousomuch_livetour ◆完全生産限定盤 [感謝満開(THANK YOU SO MUCH)BOX]

本編DISC + Bonus DISC + Special Goods [逢瀬の桜〜THANK YOU SO MUCH!!〜]

Blu-ray：2Blu-ray + Special Goods / VIZL-3200 / \10,890（税込）

DVD：3DVD + Special Goods / VIZL-3201 / \10,890（税込） ◆通常盤

Blu-ray：Blu-ray / VIXL-2000 / \8,800（税込）

DVD：2DVD / VIBL-2400〜1 / \8,800（税込） ◆本編DISC

※完全生産限定盤・通常盤共通

『LIVE TOUR 2025 「THANK YOU SO MUCH!!」』 at 東京ドーム 逢いたさ見たさ 病める My Mind

ジャンヌ・ダルクによろしく

せつない胸に風が吹いてた

愛する女性(ひと)とのすれ違い

海

ラチエン通りのシスター

神の島遥か国

愛の言霊(ことだま)〜Spiritual Message〜

桜、ひらり

神様からの贈り物

史上最恐のモンスター

暮れゆく街のふたり

風のタイムマシンにのって

別れ話は最後に

ニッポンのヒール

悲しみはブギの彼方に

ミツコとカンジ

夢の宇宙旅行

ごめんね母さん

恋のブギウギナイト

LOVE AFFAIR〜秘密のデート〜

マチルダBABY

ミス・ブランニュー・デイ（MISS BRAND-NEW DAY）

マンピーのＧ★SPOT

Relay〜杜の詩

東京VICTORY

希望の轍

勝手にシンドバッド ◆Bonus DISC

※完全生産限定盤のみ

Live of THANK YOU SO MUCH!! at 石川県産業展示館4号館

桜、ひらり Live at 石川産業展示館4号館

能登半島 Live at 石川産業展示館4号館

夕陽に別れを告げて Live at 石川産業展示館4号館 Live Music Video of THANK YOU SO MUCH!! at 横浜アリーナ

ミツコとカンジ Live at 横浜アリーナ

夢の宇宙旅行 Live at 横浜アリーナ

ごめんね母さん Live at 横浜アリーナ

LOVE AFFAIR〜秘密のデート〜 Live at 横浜アリーナ

Relay〜杜の詩 Live at 横浜アリーナ

希望の轍 Live at 横浜アリーナ

勝手にシンドバッド Live at 横浜アリーナ ◆先着予約・購入特典

全国CDショップ、オンラインショップにて2025年11月19日（水）発売のサザンオールスターズBlu-ray & DVD 『LIVE TOUR 2025 「THANK YOU SO MUCH!!」』(VIZL-3200、VIZL-3201、VIXL-2000、VIBL-2400〜2401)をご予約・ご購入の方に先着でオリジナルグッズをプレゼントいたします。こちらの特典は無くなり次第終了となるので早めにご予約ください。

※特典詳細は後日発表いたします。

※一部お取扱いの無い店舗もございますので、詳しくはお近くの店舗へお問い合わせください。

※全形態共通となります。