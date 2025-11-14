とたが、川谷絵音プロデュースによる新曲「催眠術」を11月26日に配信リリースすることが発表された。

2024年にリリースしたとたの「日めくり」を川谷絵音がInstagramで紹介したことがきっかけで、今回の初タッグが実現した。一度聴いたら耳から離れないキラーフレーズに思わず暗示にかかってしまいそうな恋の催眠術ソングが完成。なお、本日より、とたのオフィシャルSNSアカウントで楽曲の一部がいち早く試聴できる。

◆ ◆ ◆

◼︎とた コメント

夜のブランコに乗りながら隣を目で追っていたら、催眠術の振り子みたいだなと思って書き始めた歌です。

きっと相手の思い通りになってしまうと分かりながら、それにかかってもいいという気持ちがある人にしか催眠術はかからないらしいです。

川谷さんが私の楽曲を聴いてくださっているとの事で、それだけでも踊り明かせる喜びでした。が、なんと今回プロデュースの依頼も引き受けて下さり、もう空とか飛べそうです。

最初のデモの感想を頂いた時から、この曲の行き着く先を見透かされているような気がしていました。

何度も試行錯誤を繰り返し、この楽曲と私に真っ直ぐ向き合ってくださったこと、ありがたい気持ちでいっぱいです。

聴いてみてください。催眠術にかかって、好きになってくれたらうれしいです。

◼︎川谷絵音 コメント

最初にデモを聴いた時からメロディの素晴らしさが際立っていました。夏フェスの楽屋でギター片手にアレンジ作業をしていたこと、今でも鮮明に覚えています。デモの歌が上手過ぎると何度思ったことか。嫉妬すれすれの感情をコントロールしながら、真剣に曲に向き合いました。彼女の才能はこれからもっともっと広がっていくと思う。末恐ろしいです。一緒に作品を作れて本当に良かった。

◆ ◆ ◆

「催眠術」

2025年11月26日（水）配信リリース

Pre-add、Pre-save：https://lnk.to/tota_saiminjyutsu