蘇我馬子が建てた日本最初の寺「法興寺」（後の飛鳥寺）はなぜ国家プロジェクト級だったのか？

飛鳥時代の日本では、政治を動かしていたのは必ずしも天皇だけではありませんでした。

その背後で圧倒的な影響力をふるっていたのが、蘇我氏という一族です。

なかでも蘇我馬子は、敏達・用明・崇峻・推古の四代の天皇に仕え、五十年以上にわたって政界の頂点に立ち続けた人物でした。邸宅には池と島があり、その豪華さから「嶋大臣」と呼ばれていたと伝えられています。

日本初の本格的な仏教寺院・法興寺

馬子の名を最も後世に残したのが、日本初の本格的な仏教寺院である法興寺（のちの飛鳥寺）です。

百済から僧侶や工人を招き、瓦博士や画工、寺工など当時の最高技術を導入して建てられました。その規模は国家事業をも上回り、まさに「蘇我氏の力を見せつける巨大プロジェクト」だったといえます。

仏教をめぐる国家分裂と丁未の乱

当時の日本では、仏教を受け入れるかどうかをめぐって国が二つに割れていました。

蘇我馬子は新しい思想を積極的に取り入れる開明派、対する物部守屋は古来の神々を守る保守派でした。

両者の対立は激化し、587年に「丁未の乱」が勃発します。馬子は聖徳太子と協力し、仏法を守ることを誓って戦いに挑みました。結果は蘇我氏の勝利であり、仏教が日本に根付く大きな転換点となりました。

飛鳥にそびえる蘇我氏の象徴

戦いののち、馬子は飛鳥の地に法興寺を建立しました。寺には善信尼、禅蔵尼、恵善尼の三人の尼僧が仕え、日本初の尼寺としても知られます。

596年、寺が完成すると、金色の仏像と瓦屋根が並ぶ壮麗な伽藍は、当時の人々にまるで異国の都のような印象を与えたといわれています。

信仰と政治を結びつけた改革者

法興寺の建設は、単なる信仰の表れではありませんでした。

馬子にとって仏教は新しい国家理念を築くための象徴でもありました。彼は聖徳太子とともに冠位十二階や十七条憲法を整え、中央集権的な国家づくりを進めていきます。

宗教と政治を結びつけ、日本に新しい時代の方向性をもたらした点で、蘇我馬子の功績は非常に大きいといえるでしょう。

626年、馬子はその波乱に満ちた生涯を閉じました。彼の墓と伝えられる奈良県明日香村の石舞台古墳は、今もその圧倒的な存在感を放っています。

法興寺の跡地に立つと、古代日本が宗教と政治の新しい形を模索した時代の息づかいを、今なお感じ取ることができます。

