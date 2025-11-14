ニチリョク、今期最終を8.3倍上方修正・25期ぶり最高益更新へ（訂正）

ニチリョク <7578> [東証Ｓ] が11月14日大引け後(18:30)に決算を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の最終損益(非連結)は7億2000万円の黒字(前年同期は7400万円の赤字)に浮上して着地した。

併せて、通期の同損益を従来予想の1億2000万円の黒字→9億9000万円の黒字(前期は2億7100万円の赤字)に8.3倍上方修正し、25期ぶりに過去最高益を更新する見通しとなった。



会社側が発表した上期実績と通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の最終損益は2億7000万円の黒字(前年同期は1億9700万円の赤字)に浮上する計算になる。



直近3ヵ月の実績である7-9月期(2Q)の最終損益は8億3400万円の黒字(前年同期は2700万円の赤字)に浮上したが、売上営業損益率は前年同期の-5.1％→-19.8％に急悪化した。



