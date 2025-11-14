シンプルだけど美味しい王道シュークリーム3選　“映え”を意識しすぎない

香ばしいシュー生地ととろけるカスタードクリームがたっぷり詰まったシンプルながら、奥深いスイーツがシュークリームです。みんなが大好きなシュークリームをこれまで3000個以上、年間で200個以上食べる筋金入りのマニア、シュークリーマン飯塚のおすすめの逸品を紹介する連載「シュークリーマン飯塚のシュークリームハント」。今回は、”映えを意識しすぎない！王道でシンプルにクリームを味わえるシュークリーム”を味わえる3店舗を厳選しました。サクサク・ふわふわとした、プレーンで香ばしい生地と卵や牛乳にこだわった濃厚なクリームがたっぷり！シンプルだけど見た目も味わいも絶品な王道のシュークリームをご紹介します。

クリームとろけるシンプルシュークリーム『Patisserie Salon de the Amitie』＠神楽坂

『Patisserie Salon de the Amitie』

地下鉄東西線の神楽坂駅から徒歩約4分、神楽坂の閑静なエリアにある本格的なフランス菓子をいただけるパティスリー。フランス菓子の魅力にとりつかれたパティシエールである三谷 智恵さんが「“おいしくて楽しいフランス時間”が流れるお店」をコンセプトとして掲げ、運営されています。

ちなみに店名の『Amitie（アミティエ）』はフランス語で「友情・親愛」を意味するそうです。素敵な名前ですよね。

「シュシュ」（390円）

『Patisserie Salon de the Amitie』「シュシュ」（390円）

さっくりと焼き上げられた軽めでふんわりとした生地に、生クリームとカスタードクリームをあわせたディプロマットクリームがたっぷりと。

こちらのお店の最大の特徴が、飲めてしまいそうなくらいトロっと滑らかで、柔らかめのクリームです。イートインだと、焼き菓子もついてくるおまけも嬉しい気遣いです。

『Patisserie Salon de the Amitie』「シュシュ」（390円）イートインでは焼き菓子のおまけもついてくる！

パティシエの三谷さんは渡仏して修業。パリのコルドンブルー（フランスの料理・製菓の専門教育機関）を卒業された後、旦那様とお店を開いたのが2007年。16年間、神楽坂の人々に愛されてきたんだろうなぁ、と感じられるお店です。

決して派手さはないものの、日本人の味覚に合うようにこだわって作られているメニューばかりが並んでいます。

『Patisserie Salon de the Amitie』魅惑的なショーケース

店名：『Patisserie Salon de the Amitie（パティスリー サロン・ドゥ・テ アミティエ）』

住所：東京都新宿区築地町8-10 KDXレジデンス神楽坂 1F

定休日：毎週火曜日、月曜日は不定休

営業時間：11時〜19時

イートイン：可

アクセス：地下鉄東西線神楽坂駅1b出口から徒歩約4分

真っ白なカスタードたっぷりのシンプルシュークリーム『おかしやうっちー』＠北参道

『おかしやうっちー』住宅街にひっそりと佇む

地下鉄副都心線の北参道駅から徒歩約3分の賑やかな大通りから少し入った、閑静な住宅街の一角にひっそりと佇んでいる小さなお菓子屋さん。

特徴的なのが、『おかしやうっちー』では高知県産の「神果卵（しんからん）」というオーガニック自然卵の全卵を使用しているそうです。濃厚さを出すために卵黄のみを使用するパティスリーは少なくないのですが、卵白にもしっかりある卵本来の香りや味を大切にするため、その卵に行きついたようです。

「シュークリーム（神果卵）」（580円）

『おかしやうっちー』「シュークリーム（神果卵）」（580円）

その結果、焼き色のしっかりついたサクフワっとしたシュー皮とのコントラストが際立つ、白いカスタードクリームに仕上がっています。パツンパツンに詰まっているクリームは、バニラや生クリームを使わず、牛乳と卵、少量の小麦粉のみで作られているそうで、卵の風味がふわっと広がり、素材そのものの美味しさを感じます。

卵や牛乳、果物など、素材の品質を徹底的に追求し、素材本来のピュアな美味しさを最大限に引き出すお菓子作りが信条だそうで、既製品や添加物、冷凍品は一切使用せず、その日に作ったお菓子を提供することにもこだわられています。

開店前から行列もできるほど、人気が出ている『おかしやうっちー』さんのシュークリーム、是非ご賞味あれ。

『おかしやうっちー』シュークリームと同じ「神果卵」を使用したプリンもある

『おかしやうっちー』

店名：『おかしやうっちー』

住所：東京都渋谷区千駄ヶ谷3-27-9 ウエスト青山 1F

定休日：不定休

営業時間：12時〜18時（無くなり次第終了）

アクセス：地下鉄副都心線北参道駅から徒歩約3分

世界の最高級素材ふんだんのシンプルシュークリーム『Patisserie TEN&』＠日比谷

『Patisserie TEN&』

東京・日比谷にある商業施設『日比谷OKUROJI』内に店を構えるパティスリー。「大人がときめく極上スイーツ」がコンセプトであり、妥協を許さず厳選した素材を使用し、焼きたて・出来立てにこだわった洋菓子を提供されています。

「バニラシュークリーム」（830円）

『Patisserie TEN&』「バニラシュークリーム」（830円）

フランスの老舗バターブランドの発酵バター、北海道の大自然でストレスなく育った牛たちから作られるグラスフェッドミルク（牧草のみを食べて育った牛の乳）、見た目・食感・風味に優れた日光の金乃卵、最高級マダガスカル産のバニラビーンズ、それらこだわり素材をふんだんに使用した、まさに王道の中でも最高峰のシュークリームがいただけます。

卵感もあるカスタードクリームなのですが、私が特に感じたのはしっかりとしたミルク感です。飲めてしまうのでは？と思うくらいで、これがグラスフェッドミルクの濃厚さなのか!?と驚いてしまいました。

シュークリームの中では少々お高いですが、こだわりの素材たちがこれでもかと詰まっており、とても芳醇な味わいのシュークリームなので、ちょっと奮発してみても後悔しない逸品です！

『Patisserie TEN&』期間限定の味も並ぶ

店名：『Patisserie TEN&（パティスリー テンアンド）日比谷okuroji店』

住所：東京都千代田区内幸町1-7-1 HIBIYA OKUROJI

定休日：水曜日

営業時間：テイクアウト 12時〜16時、17時30分〜20時（火曜日はテイクアウトのみの営業）、イートイン 12時30分〜15時30分 (L.O. 15時) 、17時30分〜19時30分 (L.O. 19時)

イートイン：可

アクセス：都営三田線内幸町駅から徒歩約5分

※営業時間、料金、季節のメニューなどは取材時のものです。

※最新の情報はお店にお問い合わせください。

シュークリーマン飯塚

文・写真／シュークリーマン飯塚

仕事を頑張る自分へのご褒美であるシュークリームに魅せられたサラリーマン。

「シュークリーマン飯塚」を名乗り、コンビニから専門店まで、美味しいシュークリームを探し求めて、今までに3000個、年間200個以上食べる（自称）日本一のシュークリームマニア。

Instagram：https://www.instagram.com/daibobiad_chou?igsh=aGcxdW55a200dTho

