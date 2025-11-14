Aぇ! group・末澤誠也、『SPRiNG』表紙に初登場！ 隠れた本音に迫るインタビューも
Aぇ! group・末澤誠也が、11月21日発売の『SPRiNG』2026年1月号表紙と巻頭特集に初登場。“末澤誠也からにじむ温度と湿度と。”と題し、30歳目前でCDデビューという夢を叶えた彼のまなざしの奥に眠る渇望、クールに見える彼の隠れた本音に迫る。
【写真】磯村勇斗×Aぇ！ group末澤誠也W主演映画『mentor』来秋公開！ 最も不穏で、最も人間くさい衝撃作に
美しいビジュアルとファッションセンス、空気を一変させるハイトーンの歌声―多彩な才能にあふれた末澤誠也。撮影では、おなかがちらりとのぞくクロップトトップスや、透け感のある柄シャツを着こなす。彼からにじむ湿度や空気感に注目したい。
29歳8ヵ月でCDデビューを果たし、1年半。音楽、俳優、バラエティと、止まらぬ勢いで輝く末澤。誌面では、結成して7年目を迎えたAぇ! groupについて、「今の事務所では珍しい、バンドスタイルを大事にしているからこそ、もっと技術を上げていきたいですね。最近はフェスに出演させていただく機会も増えて、“あいつらアイドルだったんか”と言われることが、すごくうれしいんですよ。それに、しっかりと音楽を届けるためにも、楽曲の方向性の選択にも、選曲にもしっかりと関わるようにしています。そこで妥協していてはダメだと思っていて。俺たちはいま、みんながやりたい音楽をやっています」と語った。
また、心の内を多くは語らないイメージのある末澤だが、「どこか冷静に見られることが多いんです。でも、決して冷めているわけではなくて、自分が抱いている悔しい想いや、悲しい感情をわざわざ表面に出す必要がないと思っているからだけなんです。だって、自分の理想に届いていないことや、売上やチャートなどの数字が思うように出ないこと、やりたいことができていないことって、自分ががんばるしかないですからね」と吐露。「今からやりたいことはたくさんあるんです。ただ、“無言実行”タイプなので、なにがとは言わないですけどね（笑）」と、最後までクールな印象だった。
Aぇ! group・末澤誠也が表紙を飾る「SPRiNG」2026年1月号は、宝島社より11月21日発売。
【写真】磯村勇斗×Aぇ！ group末澤誠也W主演映画『mentor』来秋公開！ 最も不穏で、最も人間くさい衝撃作に
美しいビジュアルとファッションセンス、空気を一変させるハイトーンの歌声―多彩な才能にあふれた末澤誠也。撮影では、おなかがちらりとのぞくクロップトトップスや、透け感のある柄シャツを着こなす。彼からにじむ湿度や空気感に注目したい。
また、心の内を多くは語らないイメージのある末澤だが、「どこか冷静に見られることが多いんです。でも、決して冷めているわけではなくて、自分が抱いている悔しい想いや、悲しい感情をわざわざ表面に出す必要がないと思っているからだけなんです。だって、自分の理想に届いていないことや、売上やチャートなどの数字が思うように出ないこと、やりたいことができていないことって、自分ががんばるしかないですからね」と吐露。「今からやりたいことはたくさんあるんです。ただ、“無言実行”タイプなので、なにがとは言わないですけどね（笑）」と、最後までクールな印象だった。
Aぇ! group・末澤誠也が表紙を飾る「SPRiNG」2026年1月号は、宝島社より11月21日発売。