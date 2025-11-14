ラッパー／シンガーソングライターで音楽プロデューサーのちゃんみなさんが、自身のインスタグラムで “ちゃんと結婚” したことを報告しました。



【写真を見る】【 ちゃんみな 】「正式に夫婦となりました」美麗写真で報告 フォロワー祝福「もう私まで幸せ」 HANAブーケトス参加で沸く



ちゃんみなさんは、床まである長いレースのヴェールをつけ、ウェディングドレス姿で夫のASH ISLANDさんとキスをし、参列者から祝福の花びらシャワーを浴びている写真を1枚目に投稿。「前にご報告はしていましたが」「実はなんと私達これまでなーんか曖昧な形だったので」「なので改めて この度正式に夫婦となりました」と報告しました。













ちゃんみなさんは昨年7月に韓国のラッパーASH ISLANDさんとの結婚を報告。11月には第一子の出産を自身のインスタグラムで報告していました。そんなちゃんみなさんは、このたび「なんか、ちゃんと結婚というものをしました」と、あらためて報告。「これからも私達らしく自由にお互いを尊重しながらも、大切なものを守って行きたいと思います！」と決意を新たにしています。















ちゃんみなさんは他にも、ドレス姿で夫のASHさんと仲睦まじいポーズの数々を美麗な写真で投稿。さらに、ブーケトスに自身がプロデュースするグループ「HANA」の面々が参加している写真も投稿されていて、フォロワーからは「HANAちゃんたちがブーケトス狙ってんのかわいすぎ」「ブーケトスのCHIKAが可愛すぎる」など注目の声や「だめだもう私まで幸せ」「2人がお互いの幸せの最高値を常に更新していけますように」など祝福の声が多数集まっています。

【担当：芸能情報ステーション】