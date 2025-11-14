中島史恵57歳、タイトなミニスカでダンス 美スタイル全開 多数の「いいね！」集まる
タレント・中島史恵が、14日までにインスタグラムを更新。美スタイル際立つ近影を披露し、ファンを喜ばせた。
【写真】中島史恵57歳が「スタイル抜群」、圧倒的な魅力あふれる“水着姿”も（17枚）
シェイプUPガールズとして1994年にデビューした中島。現在は女優、タレント活動だけではなく、空中ヨガインストラクターとしても活躍中。水着姿を度々SNSに投稿しており、先日は「無事にグラビア『#57』の撮影が終わりましたぁ!! 年内にDVD、写真集は年明けの発売となりますので楽しみにしていて下さいです!!」とつづっていた。
今回は「千葉鴨川disco『FOOMYS』に、毎週金曜日と土曜日、真弓ちゃん（編集部注：梶原真弓）とDJしてるのでぜひ遊びに来てね」と、美スタイル際立つミニスカ姿で踊る様子を投稿。ファンからは多数の「いいね！」が贈られた。
引用：「中島史恵」インスタグラム（@fumielove0614）
