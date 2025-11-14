KOHARU、HANAの恋愛には面接あり「ちゃんみなさんとSKY-HIさんの2人を前にして」
【モデルプレス＝2025/11/14】7人組ガールズグループ・HANA（ハナ）のKOHARU（コハル）が、13日放送のテレビ朝日系バラエティー番組「あざとくて何が悪いの？」（毎週木曜よる深夜0時45分〜）に出演。グループの恋愛ルールを明かした。
【写真】女性グループメンバー「あざとくて何が悪いの？」ポーズ
この日のスタジオトークで男女の交際について話題が及ぶと、KOHARUは「HANAはちゃんみなさんの面接があるのでそこを信頼しているので」と話し、MCでお笑いコンビの南海キャンディーズの山里亮太は「ちゃんみなさんの面接って何？」と質問。すると「例えば私たちが好きになって人がいます。お付き合いしたい人がいます。そしたらちゃんみなさんに『この人です』って」と交際する前にプロデューサーのちゃんみなに紹介して、面接を受けてもらうと説明した。
KOHARUは「ちゃんみなさんが『いいよ』って言ったらいいんです」と話し、一緒に出演したJISOO（ジス）は「ちゃんみなさんとSKY-HIさんも」とSKY-HI（スカイハイ）の面接もあると告白。この話を受け、山里が「そこまでプロデュースしてくれるの？」と驚くとKOHARUは「まず（恋人を作るには）前提としてちゃんみなさんとSKY-HIさんの2人を前にして喋れる男かっていう」とコメント。するとMCで歌手の鈴木愛理は「そんな人いない」とツッコみ、スタジオは笑いに包まれた。（modelpress編集部）
