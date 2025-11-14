演出家・マッコイ斎藤氏（55）が13日深夜放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜深夜1・00）に出演。お笑いコンビ「とんねるず」の石橋貴明（64）について語った。

この日は30年以上の付き合いとなるお笑いコンビ「ココリコ」遠藤章造と出演。マッコイ氏はフジテレビ系「とんねるずのみなさんのおかげでした」やYouTube「貴ちゃんねるず」の演出をしており、とんねるずとの親交の深さで知られている。

遠藤が木梨憲武との関係についてトークをする中、マッコイ氏は「貴さんも優しいですよ、実は」とコメント。「僕も田舎の山形に何度も来ていただいた時に、実家の母ちゃんとかおばあちゃんとか兄貴に会ってもらって。そしたらやっぱ帰ってから、なんか知らないですけど俺に何も言わずにうちの田舎に贈り物したりしてくれてるんですよ。凄い感動しちゃいますよね」と明かした。

遠藤が「凄いっすよね」と感心する中、マッコイ氏は「そういう何も言わない格好良さっていうのはちょっと感じているんで」とした。

遠藤も「とんねるずってなんか我々もどっぷり世代なんで、とんねるずになりたいと思ってこの世界入ってきてるみたいなところもあるから、めちゃめちゃな感じですけど、実は若くして個人でやってるから気遣いとか凄いっすよね」。マッコイ氏は「憲武さん貴さんはやっぱ凄い。僕が語ることじゃないですけど、本当に、僕も15年仕事させていただいて一番しびれた演者さんの1人ですよね」と話した。