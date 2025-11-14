北村蕗の1stアルバム『Spira1oop』が11月26日にリリースとなる。先駆けて、アルバム未収録の新曲「Inori」が11月14日に配信開始となった。

『Spira1oop』は、“Spiral”と“Loop”を組み合わせた造語を冠した全11曲のアルバムで、これまで点在していた北村蕗の多様な表現を初めて体系的に束ね、アーティストとしての中核を一枚に定着させた初のフルスケール作品だ。

北村蕗が全編の作詞・作曲・編曲を手掛けた本作は、セルフプロデュースによって自身のクリエイティビティをダイレクトに反映させた作品となった。初の試みとなるストリングスアレンジ楽曲から、ピアノ弾き語りによる内省的な曲、エレクトロニックを軸にしたダンストラックまで、まさしく多彩なサウンドが繰り広げられながらも、アルバムとしてひとつの世界観を緻密に構築した快作だ。制作の中で生まれた衝動的なフレーズや、アコースティックからエレクトロニックまで多方向へと広がる質感が、時間とともにゆるやかに連なり、“未完の円が少しずつ縦へと伸びていく”というイメージを自然に描き出す構造を持っている。

配信は11月26日（水）にスタートとなり、CDは12月17日（水）にリリースされる。CDにはボーナストラックが追加収録されるという。

なお、アルバムに収録されていない単独作品として11月14日にリリースされた「Inori」は、ミニマムなピアノフレーズが静かに反復する上で、制作の途中で立ち上がった言葉の断片が姿を現す構成となっている。アルバム未収録ながら『Spira1oop』へ向かう序章的な位置付けとして、リリースに先駆けて独立配信されたものだ。アルバムの外側に位置しつつも、地続きの文脈を持つ1曲となっている。

アルバムリリース後となる12月6日（土）には、代官山 UNITにてワンマンライブ＜vivid:Y＞が開催される。タイトルの“Y”は、未来へ広がる分岐点・選択・未知の方向性を示すキーワードとして掲げられたものだという。本公演では『Spira1oop』で構築された音世界をライブとして初めて提示するもので、アーティストとしての現在地を総合的に示す場となる。

北村蕗 12th single「Inori」

2025年11月14日 （金）

配信 https://fuki-kitamura.lnk.to/inori

北村蕗 1st album『Spira1oop』

2025年11月26日 （水）配信

https://fuki-kitamura.lnk.to/spira1oop 2025年12月17日（水）CDリリース

BUBURCD-002 2,750円（税込）

1.そわ≋そわ

2.mirror

3.looping second

4.airy

5.vivid I: mm

6.menou

7.中庭

8.ease click

9.Used to Fall

10.wingbeatFreq

11.vivid II : 1ast

※CDにはBounus Track収録

＜北村蕗 Oneman Live「vivid:Y」＞

2025年12月6日（土）

＠東京・代官山 UNIT

OPEN 18:00 / START 19:00

料金：前売 \4,500/ 当日 \5,000（各+1ドリンク代）

※オールスタンディング /整理番号あり

※未就学児入場不可

チケット https://eplus.jp/kitamurafuki/

https://x.com/FukiKitamura

https://www.instagram.com/kitamurafuki