f5veが本日11月14日(金)にデラックスアルバム『SEQUENCE 01.5 (dreaming of the 2nd 1st impact - consequences of the fate redux)』をリリースし、リード曲「I Choose You」のミュージックビデオを公開した。23時には新たなグッズの販売も開始される。

f5veは、E-girls/Happinessのメンバーとして活動していたKAEDE、SAYAKA、MIYUU、RURIと、iScreamのRUIという5人で結成されたグループ。エグゼクティブ・プロデューサーを務めるのはグラミー賞受賞暦をもつBloodPop®だ。

そんな彼女たちが約6ヶ月ぶりにリリースする『SEQUENCE 01.5 (dreaming of the 2nd 1st impact - consequences of the fate redux)』は、世界中のアンダーグラウンド・エレクトロニック界のデジタル・パイオニアたちを集結させ仕上げた、全29曲・2枚組の作品となっている。

さらに本作のリリースを皮切りに、2026年春にアメリカ＆イギリスで開催されるf5ve初の単独ライブツアーも決定した。詳細は後日発表となる。

◆ ◆ ◆

■メンバーコメント

■KAEDE

1stアルバム「SEAQUENCE 01」を世界中のファンの皆さんに聴いていただけて、音楽に言葉は関係ないし壁もないんだなと感じられました！その中で色んなジャンルのアーティストにも出会い、たくさん助けてもらいました。音楽を通して自分達の輪がとても広がりました☺「SEAQUENCE 01.5」では国境も世代もジャンルも関係なく私たちが尊敬するアーティストの皆さんと一緒に制作をしたので、また新しくアップデートしたf5veの世界観を感じてもらえたら嬉しいです！❤

■SAYAKA

改めて 1stアルバム『SEQUENCE01』 を手に取ってくださり、そして愛してくださって本当にありがとうございます！今回の 『SEQUENCE01.5』 は『SEQUENCE01』で出会った素敵なクリエイターの皆さんとの“宝物”のような作品を形にし、さらに多くの方に私たちの音楽を楽しんでほしいという想いから生まれました。新曲3曲を加えた、全29曲入りのボリュームたっぷりなアルバムです。この作品で、f5veの“夢の国”へと皆さんをお連れします💫 ぜひ私たちの世界観を思いきり楽しんでください！✨

■MIYUU

まず、今年5月にリリースしたアルバム“Sequence 01”を愛してくれて本当にありがとうございます❤

初アルバムの制作を通して、たくさんの素晴らしいクリエイターやファンの皆さんと出会うことができました。その出会いを何かの形にしたいという想いからdeluxe versionが生まれました！！本作でf5veの音楽にさらに深みと感情の広がりが生まれたように感じています。“Sequence 01.5”を通して、また新しい形で皆さんと繋がれたら嬉しいです！この作品が、またみんなと夢を繋ぐきっかけになりますように…

■RURI

私たちの1stアルバム “SEQUENCE 01”に続き今回 “SEAQUENCE 01.5”,をみなさんに届けることができてとても幸せですし、1stアルバム “SEQUENCE01”を制作している中で出会った方達と何か形を残したいという想いから、夢の詰まったアルバムができました♡自分達の大切な仲間にリミックスして頂き更にこのアルバムを通して自分たちの音楽が好きになりました。私たちにとって大切で大好きな宝物のような夢が詰まったdeluxe version！また新しいf5veを感じてください！そして日本はもちろん、世界中の皆さんに届きますように💫

■RUI

この”SEQUENCE 01.5″は国境や言語の枠を超えて音楽で出会い、一緒に過ごすことができたみなさんとの記憶が詰まっていて、このアルバムに触れると皆さんの温もりと、刺激的でキラキラした思い出が自分に力をくれています。ここまでで出会うことができた最高のクリエイター、アーティストのみなさん、そしてSEQUENCE 01.5を見つけてくれたあなた！との、運命のような必然のような…出会いが私の宝物です。SEQUENCE0 1~SEQUENCE 01.5 に乗せて沢山の夢がどんどん繋がって叶っていきますように！携わってくれている全ての皆さんとhi-5に感謝の気持ちでいっぱいです！！沢山聴いてください✩.*˚

◆ ◆ ◆

◾️デラックスアルバム『SEQUENCE 01.5 (dreaming of the 2nd 1st impact - consequences of the fate redux)』

2025年11月14日（金）リリース

https://f5ve.ffm.to/sequence015 ▼収録楽曲

＜Disc 1＞

1.Initiate Sequence 01

2.Underground

3.Magic Clock

4.UFO

5.Firetruck

6.Lettuce

7.Sugar Free Venom feat. Kesha

8.Television

9.Bow Chika Wow Wow

10.Jump

11.リア女 (Real Girl)

12.Wish

13.Snowman

14.I Choose You ＜Disc 2＞

1.UFO (Dorian Electra & Count Baldor Remix)

2.Underground (DJ Chari & French Cries Remix) feat. STARKIDS

3.Underground (YAGI EXHIBITION’S MINI 4WD Remix)

4.Underground (Teddyloid Remix)

5.Underground (Doss Remix)

6.Magic Clock (The Deep & kimj remix)

7.Sugar Free Venom feat. Kesha (Finn Keane Remix)

8.Firetruck (umru Remix)

9.Bow Chika Wow Wow (Shinichi Osawa Remix)

10.Television (Kyundesu Remix) feat. N², Aisho Nakajima, sheidA & Yohji Igarashi

11.Jump (m-flo Remix)

12.Lettuce (8-bit Version)

13.Wish (Himera’s Shooting Star Remix)

14.I Choose You (HANAtruly Remix)

15.Snowman (Hannah Diamond Remix)