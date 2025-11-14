プリヤンカー・チョープラー×『RRR』監督がタッグ！ タイトル決定前にファーストルック公開
インド出身で、ドラマ『クワンティコ／FBIアカデミーの真実』や映画『ヘッド・オブ・ステイト』で知られるプリヤンカー・チョープラーが、爆発的大ヒットを記録したインド映画『RRR』のS・S・ラージャマウリとタッグを組む新作映画のファーストルックが公開された。
【写真】プリヤンカー・チョープラー、大胆なブラックドレスでヴィクトリアズ・シークレットのイベントに
Varietyによると、本作は「世界中で危険なミッションに挑むヒーローたちを追ったオリジナルのアクションアドベンチャー超大作」。プリヤンカーのほか、テルグ語映画界のスーパースターであるマヘーシュ・バーブと、マラヤーラム語映画界のトップ俳優プリトヴィラージ・スクマーランが出演するそう。
今週末、印ハイデラバードで開催のファンイベントでタイトルを正式発表する前に、マンダキーニ役のプリヤンカーが、マスタード色のサリーを纏（まと）い、銃弾飛び交う中、両手で銃を構えるルックが公開された。ラージャマウリ監督は、プリヤンカーを「インド映画を世界で再定義した女性」と称え、このビジュアルを自身のインスタグラムで紹介した。
ラージャマウリ監督は、日本でも熱狂と興奮を巻き起こし2年以上にも及ぶロングランヒットを記録した「バーフバリ」シリーズで知られ、インド映画史上最高の制作費7200万ドル（約100億円）をかけて制作された『RRR』は、本国インドを飛び出し、日本をはじめ、北米ほか世界中で大ヒットを記録。ハリウッド批評家協会賞でインド映画初となる最優秀作品賞候補となったほか、ゴールデン・グローブ賞では「ナートゥ・ナートゥ」がアジア映画・インド映画として初めて主題歌賞を獲得。アカデミー賞でも歌曲賞を受賞している。
引用：「S・S・ラージャマウリ」インスタグラム（ssrajamouli）
【写真】プリヤンカー・チョープラー、大胆なブラックドレスでヴィクトリアズ・シークレットのイベントに
Varietyによると、本作は「世界中で危険なミッションに挑むヒーローたちを追ったオリジナルのアクションアドベンチャー超大作」。プリヤンカーのほか、テルグ語映画界のスーパースターであるマヘーシュ・バーブと、マラヤーラム語映画界のトップ俳優プリトヴィラージ・スクマーランが出演するそう。
ラージャマウリ監督は、日本でも熱狂と興奮を巻き起こし2年以上にも及ぶロングランヒットを記録した「バーフバリ」シリーズで知られ、インド映画史上最高の制作費7200万ドル（約100億円）をかけて制作された『RRR』は、本国インドを飛び出し、日本をはじめ、北米ほか世界中で大ヒットを記録。ハリウッド批評家協会賞でインド映画初となる最優秀作品賞候補となったほか、ゴールデン・グローブ賞では「ナートゥ・ナートゥ」がアジア映画・インド映画として初めて主題歌賞を獲得。アカデミー賞でも歌曲賞を受賞している。
引用：「S・S・ラージャマウリ」インスタグラム（ssrajamouli）