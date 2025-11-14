“制コレ史上最高レベルボディ”19歳が魅力全開「可愛すぎる」「圧倒的な彼女感」 ディズニーを満喫
「週刊ヤングジャンプ」（集英社）の誌面で開催されたオーディション企画「制コレ24」の準グランプリ・仙北谷ハンナが、14日までにインスタグラムを更新。近影を披露すると、称賛の声が寄せられた。
【写真】“制コレ史上最高レベルボディ”19歳が「スタイル抜群」 大胆なグラビア姿も（25枚）
普段から、圧倒的なスタイルが際立つグラビアのオフショットや、美しさあふれるソロショットなどを投稿している仙北谷。先日は「今年初プール！」とつづり、水着姿も披露していた。
今回は、カチューシャ姿でディズニーランドを満喫する様子を投稿。カメラに向かって様々な姿を見せた。ファンからは「可愛すぎる」「圧倒的な彼女感」など絶賛の声が寄せられている。
仙北谷は、2006年5月9日秋田県生まれ、ロンドン育ちの19歳。5月8日発売の「週刊ヤングジャンプ」（集英社）23号に登場した際には、「制コレ史上最高レベルボディー」と紹介され、制服姿などが話題になっていた。
引用：「仙北谷ハンナ」インスタグラム（@hanna_0659）
