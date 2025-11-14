江口のりこ、『ズートピア２』日本版声優に！ 史上初のワールドプレミアで発表
ディズニーのアニメ映画『ズートピア２』で新キャラクター・ニブルズの日本版声優を江口のりこが務めることが、米ロサンゼルスのエル・キャピタン・シアターにて日本時間11月14日（現地時間13日）開催された本作のワールドプレミアで発表され、江口も登壇した。
【写真】江口のりこ「最高に楽しめました！」『ズートピア２』ワールドプレミアにて
本作は、動物たちが人間のように暮らし、誰もが何にでもなれる楽園＜ズートピア＞を舞台に描いた『ズートピア』のシリーズ最新作。
日本版声優がワールドプレミアで発表されたのは、ディズニー映画史上初めて。
ワールドプレミアには監督を務めたジャレド・ブッシュ、バイロン・ハワード、プロデューサーのイヴェット・メリノら、アカデミー賞受賞作品『ミラベルと魔法の家』でもタッグを組んだスタッフ陣や、ズートピアの謎の鍵を握る陽気なヘビ・ゲイリー役のオリジナル声優で、第95回アカデミー賞助演男優賞を受賞したキー・ホイ・クァン、オリジナル版のニブルズを演じたコメディアンのフォーチュン・フィームスターなどのキャストが登場。
そんなキャスト・製作陣と肩を並べ、江口のりこも日本版声優の一人としてカーペッドに登場。上下を黒でシックにまとめつつ、パンツにはビジュー（装飾品）をちりばめ遊び心とエレガントを兼ね揃えた衣装で、現地のファンやメディアを魅了。多数の動物たちが人間のように暮らす都市“ズートピア”を思わせるような華やかな会場で、江口は本作の魅力をアピールした。
日本版声優の一人としてカーペットを歩いた江口は「なんだか人がたくさんいて興奮してます！ お祭りですね！」と現地の様子を興奮ぎみに語った。上下、黒で決めたシックな衣装に関しては「パンツがキラキラでディズニーらしいなと思います」と返答。
初挑戦した声優の仕事に関しては「初の声優がディズニーの作品という事で驚いてますし、このような場所に招待頂いて感謝してます」、またニブルズというキャラクターは「自信家でズートピアの陰謀論を語る行動力とエネルギーに満ちたビーバーで多少強引な性格ではあるが、優しさがあり、そこがニブルズのチャーミングなところ」と、早くも愛着を感じさせるコメントを残した。
最後に「『ズートピア２』に期待するのは、たくさんの人に見て頂いたら嬉しいです。映画も楽しみですが、劇場の雰囲気を楽しみたいです」とコメント。
カーペットで監督と対面した江口は「あなた達の映画に出演できて、とても嬉しく光栄です」と感激。監督たちも江口の声を聞くのを楽しみにしている様子で、レッドカーペットでの対面を喜んでいた。
江口がニブルズはとても気に入ってるキャラクターである事を伝えると、ジャレド・ブッシュは「私たちも気に入っているズートピアのキャラクターの一人です。映画全体を盛り上げてくれる存在が必要だったんです。そして、彼女はニックとジュディと一緒に進んでいくとても重要なキャラクターです。本当に素晴らしいキャラクターなんです」と江口に負けないニブルズ愛を語った。最後に監督たちは、江口が担当した日本版の吹き替えを見ることも約束した。
ズートピアの謎の鍵を握る、陽気でおしゃべりなヘビの指名手配犯ゲイリーを演じるキー・ホイ・クァンは、自身が演じるキャラクターについて「楽しみにしてね！」と語り、日本のファンに向けて「私は日本が大好きです。日本に行くのが大好きなんです。食べ物も大好きです。そして、またすぐに行くのが待ちきれません」とメッセージを送った。ニブルズを演じた江口との対面にも喜びを隠さず、固い握手を交わした。
オリジナル版のニブルズの声優を務めたコメディアンのフォーチュン・フィームスターは「日本の声優と会えるなんで奇跡です！」と語り、江口も「ずっとあなたの声を聞いて吹替に臨みました」とリスペクトの心を忘れずに初声優にチャレンジしたことを明かした。オリジナル版と日本版のニブルズがカーペット上で競演を果たした。
アニメ映画『ズートピア２』は、12月5日より公開。
