1997年2月、フロリダ州の「マール・ア・ラーゴ」で撮影されたトランプ氏（右）とエプスタイン元被告の写真/Davidoff Studios Photography/Getty Images

（CNN）性犯罪で起訴され勾留中に死亡した米富豪ジェフリー・エプスタイン元被告に関して、例えトランプ大統領に後ろめたいことが何もないとしても、それを示すやり方が奇妙なものになっているのは間違いない。



トランプ氏は元被告との関係において、ここまでいかなる不正行為の非難も受けていないが、疑わしい印象を与えることにかけては見事な手腕を発揮している。

そしてそのような事実は、それ自体が政治的な問題となる恐れがある――エプスタイン元被告の文書から最終的に何が飛び出すかに関係なく。

12日に新たに公開されたエプスタイン元被告関連の電子メール群は、トランプ氏とエプスタイン元被告の過去の関係にまつわる詳細を追加するものとなったが、そこに決定的な証拠は含まれていなかった（ホワイトハウスはこれらのメールについて「何かの証明となるものは皆無」と言い切っている）。

2011年のメールの一つで、エプスタイン元被告は共犯者のギレーヌ・マクスウェル受刑者に対し、自身を巡る告発の中でトランプ氏の名前が浮上していないことへの驚きを表明。さらにトランプ氏がかつて元被告の自宅で、性犯罪の被害者バージニア・ジュフリーさんと数時間過ごしたと付け加えた。

さらに19年、エプスタイン元被告が示唆していると思われるところによれば、トランプ氏は00年代初頭の時点で、自らのリゾート「マール・ア・ラーゴ」からマクスウェル受刑者が少女たちを勧誘していたことを十分認識していたという。ここで元被告は「もちろん彼（トランプ氏）は少女たちのことを知っていた。ギレーヌに止めるよう頼んだのだから」と述べている。

これらのメールからトランプ氏がエプスタイン元被告による犯罪を認識し、関与すらしていたことが分かると主張する向きもあるが、実態はそこまで明白ではない。4月に自殺したジュフリーさんはトランプ氏と会っていたことを認めているが、同氏の不正行為を告発したことはない。トランプ氏も、マクスウェル受刑者がマール・ア・ラーゴからジュフリーさんを含む従業員を勧誘していたことを知っていたと認めている（ここでの重要な疑問は、マクスウェル受刑者がジュフリーさんのような未成年女性を何のために勧誘していたのか、トランプ氏がうすうすでも気付いていたのかどうかだ）。

しかし、同様に12日には、トランプ氏の反応にも注目が集まった。

一連の事態が進行する中にあって、トランプ氏とホワイトハウスはまさに土壇場での組織的活動に没頭しているように見えた。それは下院での請願の阻止を目的としていた。請願書に署名が集まれば、エプスタイン文書の完全公開の是非を問う採決が強制的に行われることになっていた。

同日遅くに民主党の新たな議員が宣誓就任し、請願書には決定的な218人目の署名が集まる予定だった。そこでホワイトハウスは、既に署名した共和党の主要議員と地下の戦況報告室で会合を開いた。一方で別の議員は、トランプ氏と電話のやり取りを試みるものの互いに連絡が取れない状況が続いていたと明かした。当該の共和党女性議員らはどちらも後にCNNに対し、トランプ氏が直接署名撤回を働きかけたことはないと語った。しかしトランプ氏本人は、民主党に同調してエプスタイン文書の開示を迫った共和党議員らに対し、公然と圧力をかけていた。

奇妙な動きだったことは間違いない。共和党議員は誰も署名を取り下げず、マイク・ジョンソン下院議長は司法省に全文書の公開を義務付ける採決を来週実施すると即座に表明した。

仮に下院で法案が可決されたとしても、それで終わりではない。共和党主導の上院が審議し、トランプ氏が署名する必要がある。したがって、これが直ちに文書の公開につながるわけではない。

とはいえ、自らの支持基盤が長年要求してきたことに対するトランプ氏の抵抗--とりわけ戦況報告室での会合の様子--は、大多数の米国民が既に抱いている巨大な疑惑を一段と深めるだけに思える。つまり「エプスタイン関連の問題を政府が隠蔽（いんぺい）しているのではないか」との疑惑を。

ここにこそ事態の核心がある。そしてそれはトランプ氏にとって、政治的な危険性を示すものでもある。

今回の件は、政権によるエプスタイン文書取り扱いにおける不可解なエピソードの最新版に過ぎない。その他の事例を以下に挙げる：

・文書の公開を巡り、政権が不審なタイミングで突然の方針転換

・マクスウェル受刑者によるマール・ア・ラーゴでの勧誘の事実をトランプ氏が遅れて公表

・エプスタイン元被告の50歳の誕生日を記念するアルバムに卑猥（ひわい）な手紙を書いたことを、トランプ氏が奇妙な形で否定

・エプスタイン関連の事柄に関するトランプ氏の虚偽の主張

・政権がマクスウェル受刑者への聴き取り調査を許可した疑わしい決定。これは何よりもトランプ氏を助けるのが目的のように見えた（案の定、新たに公開されたメールからは、その調査でマクスウェル受刑者がトランプ氏について述べた主張が削られている）

・警備が最小限の刑務所へマクスウェル受刑者を移送。免除措置がない限り、同受刑者はこうした移送の対象にはならないと思われる。移送から数カ月経った現在も、政権はこの経緯を説明していない。さらにCNNのMJ・リー記者は13日、マクスウェル受刑者が同施設で特別待遇を受けていると報じた

例えトランプ氏に隠すものが何もないとしても、危険なのはこうした動きを通じて、いかにも隠し事があるかのように見えてしまう点だ。

そうなる理由は、表層の下に真の陰謀が存在すると人々が信じ込みがちだからに他ならない。従ってトランプ氏の行動には、当人をその陰謀の担い手にしてしまうリスクがある。

世論調査にはそのことが表れている。

この件はおそらくトランプ氏にとって最悪の問題であり、不支持を表明する世論の割合が突出している。ほとんどの調査によると、米国民はほぼ3対1の割合で、同氏と政権のエプスタイン問題への対応を不支持としている。ロイター通信とイプソスが先月実施した最新の世論調査では、トランプ氏の対応を支持しない米国民が57％、支持する米国民が19％だった。無党派層では不支持と支持の割合が59％対10％だった。

そしてこの話題に関する事実上全ての調査と同様、共和党支持者でさえ支持を表明したのは44％と、過半数に届かなかった。

米国民はまた、政権の透明性と情報開示にもかなりの不満を抱いている。

ピュー・リサーチ・センターの8月の調査では米国民の63％、共和党支持者でも38％が、この件に関するトランプ政権の発言内容にほとんど、もしくは全く信頼を置いていないことが明らかになった。

同様にキニピアック大学が行った8月の世論調査では、有権者の73％が司法省による捜査について、透明性を欠いていると回答した。透明性が十分だとしたのは16％だった。

とはいえ、この件は大半の米国民にとって明らかに最優先課題ではない。事態を特段注視している人はかなり少ないのが実情のようだ。ピューの調査では状況を「極めて」あるいは「非常に」注視していると回答したのは、全体の約4分の1に過ぎない。

しかし重要なのは、米国民がこうした問題において最悪を想定しがちな点にある。

具体例は以下の通り：

・ロイター通信とイプソスの7月の世論調査によると、米国民の69％が「政府はおそらくエプスタイン元被告の顧客に関する情報を隠している」と回答した。

・CBSニュースとユーガブの7月の世論調査では、92％が「当該の文書にはおそらく富裕層や権力者に関する不都合な情報が含まれている」と考えている。

・ヤフーニュースとユーガブの同月実施の世論調査によると、69％が「エプスタイン元被告の顧客リストは存在しない」というトランプ政権の主張を疑っている。

同調査では、共和党支持者でさえも33％が、エプスタイン問題の真相究明にトランプ氏が十分取り組んでいないと回答した。

そしておそらく最も際立つ調査結果は、トランプ氏がエプスタイン元被告の犯罪行為に関与した可能性を否定できると答えた米国民がわずか26％しかいなかったことだろう。共和党支持者でも、否定できるとの回答は55％に過ぎなかった（エプスタイン元被告の絡む犯罪でトランプ氏が起訴されたことはない）。

これは多くの米国民が最悪の事態を信じやすい、あるいは少なくともそれを受け入れる用意があることを示している。また、この件全般に関する政権の言動を、人々がほとんど信用していないことも見て取れる。

そしてトランプ氏の振る舞いは現状、国民が疑念を抱く理由をひたすら提供し続けるものとなっている。

◇

本稿はアーロン・ブレイク記者による分析記事です。