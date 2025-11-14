夫婦デュオ「ハンバート ハンバート（佐藤良成、佐野遊穂）」が１４日、東京・渋谷区のＮＨＫホールで行われた「第７６回ＮＨＫ紅白歌合戦」（１２月３１日、夜７時２０分）の出場者発表会見に出席した。

ハンバート ハンバートは、現在放送中のＮＨＫ連続テレビ小説「ばけばけ」の主題歌「笑ったり転んだり」を担当。佐野は「紅白歌合戦は例年、家でテレビの前で見るものだと思っていましたので、まさか自分たちが出るというのは全く考えていなかった。すごく驚いていますし、寿命が縮むんじゃないかなととても心配している。あと、本番までに風邪をひいて熱が出ていたっていうことがないように、気を付けたいと思います」と穏やかに語った。

朝ドラの主題歌を務めていることもあり、周囲からは紅白出場を期待されていたという。佐藤は「『ばけばけ』の放送が始まると、会う人、会う人に『出るの？』って。知らない、誘われてないしってずっと答えてた。皆に言われるから、もしかしたらありえるのか？って思い始めた」と胸の内を告白。「ばけばけ」の放送を見ているという２人は、主演の高石あかりとトミー・バストウが紅白本番に来てくれることを望み「来てくれたら心強い。２人で乗り込むより、仲間たちがいれば心強い」と期待した。