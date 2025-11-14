森保ジャパン、ガーナ戦のスタメン発表 ＭＦ田中碧、ＧＫ早川友基以外はブラジル戦の先発から変更なし
◇国際親善試合 日本代表―ガーナ代表（１４日・豊田スタジアム）
サッカー日本代表（ＦＩＦＡランク１９位）が、ガーナ代表（同７３位）と対戦する。
同国とは過去５勝３敗としており、２０２２年６月１０日以来の対戦となる。１０月１４日にはブラジル相手に０―２からひっくり返して3―2で歴史的勝利を収めた日本代表。ガーナ戦でもしっかりと勝利し、さらなる積み上げを図りたい。
スタメンには前日会見で森保一監督が「ブラジル戦のスタメンが中心」と明言したように、同試合から入れ替えた選手はＭＦ田中碧とＧＫ早川友基のみ。２日前の練習からピッチに姿を見せておらず、状態が心配されたＭＦ鎌田大地はベンチ入り。初招集のＦＷ後藤啓介、ＭＦ北野颯太、ＧＫ小久保玲央ブライアンもベンチから出番に備える。
以下が日本代表の先発メンバー。
【ＧＫ】
早川友基（鹿島）
【ＤＦ】
谷口彰悟（シントトロイデン）
渡辺剛（フェイエノールト）
鈴木淳之介（コペンハーゲン）
【ＭＦ／ＦＷ】
田中碧（リーズ）
南野拓実（モナコ）
堂安律（フランクフルト）
久保建英（Ｒソシエダード）
中村敬斗（Ｓランス）
佐野海舟（マインツ）
上田綺世（フェイエノールト）