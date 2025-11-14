森保ジャパン、ガーナ戦のスタメン発表　ＭＦ田中碧、ＧＫ早川友基以外はブラジル戦の先発から変更なし

写真拡大

◇国際親善試合　日本代表―ガーナ代表（１４日・豊田スタジアム）

　サッカー日本代表（ＦＩＦＡランク１９位）が、ガーナ代表（同７３位）と対戦する。

　同国とは過去５勝３敗としており、２０２２年６月１０日以来の対戦となる。１０月１４日にはブラジル相手に０―２からひっくり返して3―2で歴史的勝利を収めた日本代表。ガーナ戦でもしっかりと勝利し、さらなる積み上げを図りたい。

　スタメンには前日会見で森保一監督が「ブラジル戦のスタメンが中心」と明言したように、同試合から入れ替えた選手はＭＦ田中碧とＧＫ早川友基のみ。２日前の練習からピッチに姿を見せておらず、状態が心配されたＭＦ鎌田大地はベンチ入り。初招集のＦＷ後藤啓介、ＭＦ北野颯太、ＧＫ小久保玲央ブライアンもベンチから出番に備える。

　以下が日本代表の先発メンバー。

　【ＧＫ】

　早川友基（鹿島）

　【ＤＦ】

　谷口彰悟（シントトロイデン）

　渡辺剛（フェイエノールト）

　鈴木淳之介（コペンハーゲン）

　【ＭＦ／ＦＷ】

　田中碧（リーズ）

　南野拓実（モナコ）

　堂安律（フランクフルト）

　久保建英（Ｒソシエダード）

　中村敬斗（Ｓランス）

　佐野海舟（マインツ）

　上田綺世（フェイエノールト）