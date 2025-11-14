愛知県でガーナと対戦

サッカー日本代表（FIFAランク19位）は11月14日、愛知・豊田スタジアムで行われるキリンチャレンジカップ2025でガーナ代表（同73位）と対戦。

試合に先立ちスターティングメンバーが発表された。GK早川友基が先発でゴールを守る。

日本は10月シリーズのパラグアイ代表戦で、リードを許した試合終了間際にFW上田綺世がゴールを奪い2-2のドロー。ブラジル代表戦とは0-2の状況から後半に3得点を奪い、サッカー王国相手に史上初となる大金星を収めていた。11月シリーズでは14日にガーナ代表、18日にボリビア代表（国立競技場）と対戦を控える。

今回の11月シリーズではMF三笘薫（ブライトン）、MF伊東純也（KRCヘンク）の両翼が不在に。攻撃的なところで、MF中村敬斗（スタッド・ランス）、MF堂安律（フランクフルト）、MF南野拓実（ASモナコ）らの活躍に期待がかかる。

ゴールマウスは前日会見で言及していた通り、早川が守り、3バックは谷口彰悟、渡辺剛、鈴木淳之介を配置。ボランチは田中碧と佐野海舟のコンビ、両WBは堂安律と中村敬斗を並べた。前線はシャドーに久保建英と南野拓実を起用し、1トップを上田綺世が務める。南野がキャプテンマークを巻く。（FOOTBALL ZONE編集部）