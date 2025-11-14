髪型決まらない【40・50代】へ → 即マネしてイメチェン♡「最旬こなれヘア」

ヘアスタイルで雰囲気を変えたいけれど、どう整えれば今っぽく見えるのかわからない人も多いはず。そこで今回は、人気美容師さんたちのInstagram投稿から、さりげなく“こなれ感”を引き出す大人ヘアをご紹介します。軽やかな動きや柔らかなカラーで、無理なく印象をアップデートできるデザインをぜひ取り入れてみて。

くびれが決め手のプチウルフボブ

ボブをベースにレイヤーをしっかり入れたプチウルフボブ。トップを内に入れ、ベースの毛先を外へ動かしてくびれをつくることで、自然な立体感が生まれます。髪表面の毛流れを軽く整えるだけで抜け感が加わり、まとまりがありながらも軽やかな雰囲気に◎ 上品さとこなれ感を兼ね備えたスタイルです。

ふんわり感が映えるレイヤーボブ

毛束を重ねるようにカットしたレイヤーボブ。内側へ毛先をやさしく入れ込んでいくことで、丸みのある柔らかなシルエットをつくっています。空気を含んだような質感が軽やかで、まろやかなブラウンカラーが上品さをプラス。落ち着いた印象の中にも、さりげない動きが感じられるデザインです。

プツっとカット × ハイライトでつくる洗練ボブ

プツっとしたラインを活かしたボブに、ホワイト寄りのハイライトを合わせたデザイン。たっぷりと入れたハイライトが髪全体に透明感を与え、白髪も自然に馴染みそう。ほんのり外ハネを効かせることで抜け感も加わり、今っぽさと軽やかさを感じさせます。

くすみブラウンのミディアムボブレイヤー

明るめながら落ち着いた雰囲気のくすみブラウンが映えるミディアムボブレイヤー。毛先にほどよい厚みを残しながら、レイヤーで立体感を加えています。ベースはほんのり外ハネ、トップは自然に内へ入れて柔らかなくびれを形成。上品で軽やかな動きを感じる、大人のこなれスタイルです。

