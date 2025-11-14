Amazon「ブラックフライデー」11月24日から8日間開催、体験コレクションが初登場
Amazonが、年末恒例のビッグセール「Amazon ブラックフライデー」を11月24日から12月1日までの8日間開催する。先行セールは11月21日からスタートし、今年は新たな試みとして、人気商品と“体験”を組み合わせた「Amazon ブラックフライデー 体験コレクション」が初登場する。
【写真】キャンプ、美容、グルメまで…Amazonブラックフライデー体験コレクション、ラインアップ
今年のテーマは「ほしいが丸ごと、お得に叶う。」。日用品や家電、自分へのご褒美、ギフトに最適な商品が特別価格で販売されるなか、注目されるのが今回初めての「体験コレクション」だ。キャンプ、エステ、グルメといった“時間を楽しむ体験”と関連アイテムをセットにした商品を数量限定で展開する。
アウトドアブランド・スノーピークとのコラボでは、道具不要でキャンプが楽しめる「手ぶらキャンプ体験チケット」とAmazon限定ギアをセットにした商品が2種登場。1泊2日・最大5人まで利用できる「スタンダードセット」（5万9800円）は20個限定、1泊2日・4人まで対応の「ライトセット」（5万5555円）は80個限定で販売される。
美容体験では、オルビスが展開する表参道の体験型店舗「SKINCARE LOUNGE BY ORBIS」で受けられる60分のフェイシャルトリートメントと、「オルビスユー ドットシリーズ」のスキンケアアイテムを組み合わせたセット（1万2980円）が登場。肌悩みに合わせたオプション付きで、チケットの有効期限は発行から6ヶ月。販売数は10セットに限られる。
グルメ体験としては、くら寿司による「豪華新春特別セット」が用意される。国産魚介を中心とした海鮮・刺身・干物に加え、海外産の生ずわいがに棒肉20本、さらにくら寿司の店頭で使える2000円分の食事券がセットになっており、価格は3万900円。商品は12月30日に届けられる予定で、限定100セットのみの販売となる。
「体験コレクション」はいずれも数量限定の特別価格で、11月21日午前0時の先行セールから購入可能となっている。
