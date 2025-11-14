C-United（東京都港区）が運営する喫茶店チェーン「珈琲館」が、サンリオ（東京都品川区）の人気キャラクター「ハローキティ」との初コラボレーションとなる福袋「ハローキティ×珈琲館 ハッピーバッグ2026」を発売。11月13日から事前予約の受付を開始しています。

【画像17枚】「かっ…かわいい……！」→これが「ハローキティ×珈琲館」のオリジナルポーチです！

“同じ時代生まれ”の共通点

同コラボは、1970年に生まれた「珈琲館」と、1974年に誕生した「ハローキティ」の“同じ時代に生まれた”という共通点から実現したものです。

「ハローキティ×珈琲館 ハッピーバッグ2026」のセット内容は、デビュー当時のハローキティのデザインがベースのネームタグをステッチした2WAY仕様の「ボア巾着バッグ」（ブラックとベージュの2色展開）、ハローキティの世界観にあわせて同店のメニューのイラストを描き起こした「オリジナルポーチ」、看板商品と引き換えできる「ハローキティデザイン商品引換券（2枚つづり）」（店頭販売分のみ）、「珈琲館ブレンド ドリップバッグ1箱（5杯分）」。価格は4980円（税込み、送料込み）。

事前予約の受付は12月17日まで実施中。店舗販売期間は12月18日から2026年2月28日まで。オンラインストア販売は12月21日午後8時から開始されます。購入は1人につき各色4個まで。数量限定のため、なくなり次第終了です。

また、発売同日より「アクリルカラビナプレゼントキャンペーン」を実施。店内飲食の会計500円（税込み）ごとの利用で1スタンプが進呈され、5つ集めるごとに、ハローキティのリボンやカップ＆ソーサーがモチーフとなった「オリジナルアクリルカラビナ」（シークレットを含め全6種）がランダムで1つもらえます。