JR博多駅前広場では14日午前11時ごろ、およそ1000人の列ができていました。

■整理券配布

「ただいま午後3時から3時半のチケットとなっております。」



列に並んだ人たちのお目当ては、開催中のクリスマスマーケットで14日から数量限定で販売されている「スーパーマリオオリジナルマグカップ」です。限定カップを手に入れた人は早速、ホットチョコレートを味わっていました。





■訪れた人「ことしはマリオだと聞いて。満足です。」

さらに、JR九州では29日から、マリオやピーチ姫などの人気キャラクターが車体に描かれた特急列車を運行します。2026年に運行開始の車両も含め、合わせて4種類のスーパーマリオトレインが九州を駆け巡ります。



10月の定例会見で、JR九州の古宮社長は任天堂との連携を進めていく考えを示しました。



■JR九州・古宮洋二社長

「任天堂の力をうまく私どもと一緒にすることが集客能力を上げることになると思いますので、私どもはこのマリオをフックにお客様の移動を促進していくことが一番の目的かなと思います。」



JR九州では「スーパーマリオをきっかけに集客アップを目指したい」としています。