俳優の福士蒼汰（32）が14日放送のNHK「あさイチ」（月〜金曜前8・15）のプレミアムトークに生出演。海外での撮影経験について語った。

2020年に動画配信サービス「Hulu」で公開され、世界90の国と地域でヒットした連続ドラマ「THE HEAD」のシーズン2に日本人の主要キャストとして抜てきされた福士。同作の撮影はスペインで行われ、前編英語のセリフで演技した。

これに対し、自身は「本当に単身で行ってマネジャーさんもついて来ず、僕だけで乗り込み。全部英語だし明日の入り時間とか迎えがくるのか自分でタクシーで行くのかとか自分で連絡をしたりして」「演出も英語だったりするので台本をかなり読み込んで行っていましたね、アドリブがきてもいいように準備する」と海外での撮影を振り返った。

さらに、作中で披露した英語については「独学です。長期留学もないですし先生もつけてないというか、所々では(英語の指導者が)いるんですけど基本的にYouTube見たり映画見たり。教科書を読んでいたりとか、(上達のコツは)毎日やることです」としたうえで、「日本生まれ日本育ちでも海外でこうやってお芝居の仕事ができるんだよっていうことを自分が示したいなと思って」と話した。