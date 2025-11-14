俳優の間宮祥太朗と新木優子がダブル主演する日本テレビ「良いこと悪いこと」は８日、第５話「みんなの夢」が放送された。

タイムカプセルから発掘された小学校の卒業アルバムに黒塗りの生徒が６人おり、次々と不審死を遂げている。第５話のラストでちょんまげ（森優作）が、母校の古いネット掲示板を検索し、謎の人物「博士」とやり取り。「博士」は「キング達には会いたくない。僕は彼らを許さない」とキング（間宮）らに恨みを持っているような書き込みを返す。

「博士」候補として急浮上しているのが、５話で初登場したキングの娘・花音の担任教師。演じるのは古舘伊知郎の息子で歌手としても活動している古舘佑太郎で、端役と思えぬキャスティングにネットがざわついている。

佑太郎はＳＮＳで「５話より出演します」と継続的な出演をにおわせており、Ｘでは「気づけなかったｗメガネ？だったし。チョイ役な訳ないよな」「名前は森先生って言ってて、森のくまさん＆ちょんまげが見てたＨＰの題名の森に掛かってるから、７人目はこの人で予想！」「森先生も怪しい ちょんまげがやたらとクラスを気にしていたし、あの掲示板の書き込みは小学校へ赴いた日の夜だった…」「キングの子供の担任が初めて？会ったとき ジッと見つめてる場面があり違和感」などの声が並んでいる。