清原果耶、麗しいブラックドレスSHOTにファンうっとり「クールビューティ」「本当に素敵」

11月13日、清原果耶がInstagramを更新した。

【写真】スタイルの良さが際立つ立ち姿も公開

清原は、自身のInstagramアカウントにて、自身が出演するNetflixシリーズ『イクサガミ』が同日から配信になったと告知すると、「たくさんのスタッフ・キャストの皆さんと築き上げた、様々な情熱で満ちたこの世界を どんと受け止めていただけたら嬉しいです。」とコメント。

続けて、「そしてイベントにお越しくださった皆さま、 生配信をご覧くださった皆さま 本当にありがとうございました。」「麗しいドレスに身を包んで 心なしか背筋も伸びている私を添えて。」と綴り、ブラックのシックなドレスを着用した、同日開催の配信記念イベントのオフショットを公開した。

この投稿に対し、ファンからは、「本当に素敵だ…」「今日も美しいね」「とっても綺麗」「似合ってます」「クールビューティ」といった絶賛の声が寄せられている。

清原は、2015年に連続テレビ小説『あさが来た』で女優デビューし、その後さまざまな作品で活躍。2021年度放送のNHK連続テレビ小説『おかえりモネ』ではヒロインを演じた。『イクサガミ』では、岡田准一演じる主人公・嵯峨愁二郎の義妹である衣笠彩八役を務める。