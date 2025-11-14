

「BRANDEAR SWEET JEWELER」の外観

サークラックスが展開するブランド品の買取／販売サービス「Brandear（ブランディア）」は、東京・表参道に期間限定ポップアップとして世界でいちばん“甘い”ブランド店「BRANDEAR SWEET JEWELER」を11月14日から16日までオープンする。11月13日に行われたプレス内覧会では、「BRANDEAR SWEET JEWELER」の体験型コンテンツを先行公開した。



「BRANDEAR SWEET JEWELER」の店内

今回のイベントは、ブランド品と出会うとき（購入）や手放すとき（買取）に宿る、自分を自分らしく甘やかす気持ちを、“甘い”チョコレートで擬似体験できる体験型インスタレーション。ブランディアの過去2年間のデータによると、ホリデーシーズンの12月〜1月の購買価格が年間を通して最も高く、4月〜6月など通常時期と比較して月の平均購入額が約1.25倍の約5万9000円と、自分へのご褒美として高価なブランド品を購入する人が増加する傾向が見えてきたという。「BRANDEAR SWEET JEWELER」は、そんなホリデーシーズンの甘やかしたい気持ちを擬似体験できるポップアップストアとなっている。



「SWEET JEWELRY」（中央）とブランディアが扱うブランド品の展示

来場者は、全15種類の「ブランド品を売り買いするときに思い出して欲しい“甘やかし言葉”」から気に入った言葉を一つ選ぶと、その言葉から有名パティシエが監修開発をしたオリジナルのチョコレート「SWEET JEWELRY（スイートジュエリー）」がその場で手渡される。自分へのご褒美を贈ることも多い11月〜12月のホリデーシーズンに向けて、ブランディアが掲げてきた「眠っているブランドをハッピーに変える」をモットーに、ブランド品がもたらす甘いときめきを多くの人々へ広げていく。



展示コーナー「甘やかしていい訳」

では、「BRANDEAR SWEET JEWELER」の体験型コンテンツを紹介しよう。店内に入ると、まず展示コーナー「甘やかしていい訳」へ。展示されているのは、ブランド品を売り買いするときに背中を押してくれる言葉が書かれた15個のミラー。ときに力強く、ときにユーモアで、自分を自分らしく甘やかせる全15種類の言葉から、もっとも共感できる好きな「甘やかしていい訳」をひとつ選択する。



来場者に手渡される「SWEET JEWELRY」

次に、ショーケースに進み、選んだ「甘やかしていい訳」をスタッフに伝えると、その言葉を美味しく再現した甘い宝石型チョコレート「SWEET JEWELRY」がその場で手渡される。チョコレートは、15種類の「甘やかしていい訳」それぞれに対応しており、すべてこのイベントのためにオリジナルで作られた限定品。ときに運命の出会いにときめく、ときに手放し次の自分へ向かう、そんなブランディアが届ける甘いブランド体験を、気軽に味わうことができる。



15種類の「SWEET JEWELRY」

「SWEET JEWELRY」の監修を手掛けたのは、物語性のある菓子づくりで高い評価を集めるPâtisserie Chocolaterie Recitの寺崎貴視シェフ。「15種類の“甘やかし言葉”を味や形に翻訳するのは大変だったが、それぞれの言葉ごとの温度・余韻・背徳感を設計して、チョコレートに落とし込んだ。そして、ブランディアが扱っている煌めく宝石をイメージし、“ブランド品がもたらすときめきを五感で直感的に感じられる体験”に仕上げた」と、「SWEET JEWELRY」に込めた想いを語ってくれた。



ブランディアが取り扱っているブランド品の展示

また、ポップアップストアに来店し、「SWEET JEWELRY」を受け取った人には、イベント限定の「Special Ticket」もプレゼントする。このチケットは、ブランディアオンラインショップで使える1000円OFFクーポン（1001円以上／税込で使用可能）で、さらに新規登録した人は初回限定1000円クーポンがついてくるため、2000円OFF（2001円以上／税込で使用可能）になるとのこと。



ブランディアが取り扱っているブランド品の展示

サークラックス 専務執行役員の飯田直子氏は、「『BRANDEAR SWEET JEWELER』の店内には、実際にブランディアが取り扱っているバッグやジュエリーなどのブランド品も展示しており、“ブランド品で自分を甘やかす”世界観を、視覚・味覚・感情で体験できる空間を演出している。ブランディアは中古ブランド品の買取サービスとして広く知られているが、今後は、中古ブランド品をお得に購入できるオンラインショップの認知度も高めていきたい」と、今回のポップアップストアをきっかけにオンラインショップの利用者拡大にも力を注いでいく考えを示した。

［「BRANDEAR SWEET JEWELER」開催概要］

日程：11月14日（金）〜16日（日）

開催時間：入場開始12:00〜最終入場19:50

会場：東京都港区北青山3−5−22 ZeroBase表参道

入場・体験：無料

※荒天や都合等によって変更になる場合がある

サークラックス＝https://circluxe.jp/

ブランディア公式サイト＝https://brandear.jp/